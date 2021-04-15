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«Как выйти замуж»: как соцсети влияют на личную жизнь?

15.04.2021

Сегодня, 15 апреля, на СТБ выйдет новый выпуск ток-шоу «Как выйти замуж» с Григорием Решетником. Ведущий вместе с экспертами и участницами 11 сезона реалити «Холостяк» разберут, как соцсети влияют на общество и непосредственно отношения. Не пропустите сегодня в 19:00 новый выпуск проекта «Как выйти замуж».

«На шестой неделе проекта Холостяк посмотрел страницы девочек в социальных сетях. И оказалось, что некоторым участницам Миша даже не написал бы», – отметил ведущий.

Обсудить тему и минувший выпуск в студию придут участницы 11 сезона проекта «Холостяк»: Юля «Зайка», Джессика, Юля, Лиза, Розали, Аня.

«У каждой девушки есть в профиле фотографии в купальниках. Все красивые, у всех классные фигуры и все хотят это продемонстрировать», – поделится мнением «Зайка».

Как же мужчины воспринимают посты девушек в полуголом виде? И почему не стоит редактировать себя на фото? Разобраться в теме помогут эксперты: кандидат психологических наук Светлана Арефния, психолог Андрей Жельветро, а также суперженщина и в соцсетях, и в жизни – тренер Марина Боржемская.

Не пропустите актуальные советы и эксклюзивную информацию уже сегодня, 15 апреля, в ток-шоу «Как выйти замуж» в 19:00 на СТБ!

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