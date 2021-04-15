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«Як вийти заміж»: як соцмережі впливають на особисте життя?

15.04.2021

Сьогодні, 15 квітня, на СТБ вийде новий випуск ток-шоу «Як вийти заміж» з Григорієм Решетником. Ведучий разом з експертами і учасницями 11 сезону реаліті «Холостяк» розберуть, як соцмережі впливають на суспільство і безпосередньо стосунки. Не пропустіть сьогодні о 19:00 новий випуск проєкту «Як вийти заміж».

«На шостому тижні проєкту Холостяк подивився сторінки дівчат у соціальних мережах. І виявилося, що деяким учасницям Міша навіть не написав би», — зазначив ведучий.

Обговорити тему і минулий випуск у студію прийдуть учасниці 11 сезону проєкту «Холостяк»: Юля «Зайка», Джессіка, Юля, Ліза, Розалі, Аня.

«У кожної дівчини є в профілі фотографії в купальниках. Усі красиві, у всіх класні фігури і всі хочуть це продемонструвати», — поділиться думкою «Зайка».

Як же чоловіки сприймають пости дівчат у напівоголеному вигляді? І чому не варто редагувати себе на фото? Розібратися в темі допоможуть експерти: кандидатка психологічних наук Світлана Арефнія, психолог Андрій Жельветро, ​​а також супержінка і в соцмережах, і в житті — тренерка Марина Боржемська.

Не пропустіть актуальні поради та ексклюзивну інформацію вже сьогодні, 15 квітня, в ток-шоу «Як вийти заміж» о 19:00 на СТБ!

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