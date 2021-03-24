Гороскоп на 25 марта 2021 года поможет не ошибиться во время принятия важных решений. Кому нужно навести порядок в доме, а кто может смело экспериментировать? Читайте гороскоп на 25 марта от экстрасенсов СТБ.

Овен

Звезды советуют вам окружить себя чистотой. Постарайтесь навести в доме идеальный порядок. Сделайте уборку, в том числе в труднодоступных местах, постирайте шторы, почистите ковры. Если не успеете за один день, то можно распределить работу на несколько.

Телец

Этот день может стать ответственным для вас. Поэтому постарайтесь не нервничать и без необходимости не устраивайте разбирательства, в особенности в общении с посторонними людьми. Такие конфликты могут иметь неприятные последствия.

Близнецы

К вашему авторитетному мнению будут активно прислушиваться. Поэтому подумайте несколько раз, прежде чем дать человеку совет — профессиональный или личный. Близнецов может ждать приятный финансовый бонус, постарайтесь его не потратить сразу.

Рак

Вас может расстроить какая-то мелочь или слово, сказанное в ваш адрес. Постарайтесь не огорчаться. Это мелочи. Не растрачивайте на них свои нервные клетки. Наоборот, побалуйте себя вкусным ужином или просмотром старого любимого кинофильма.

Лев

Львам этот день отлично подходит для новых открытий, увлечений и вообще изменения жизни к лучшему. Не бойтесь меняться, тем более, если вы об этом давно мечтали. Шаги, сделанные вами, будут в правильном направлении.

Дева

Возможно, в вашей жизни появились люди, которые располагают к себе, которым хочется открыться и поделиться самым сокровенным. Однако не торопитесь. Выдержите паузу и проверьте ваши отношения временем, хотя бы несколькими месяцами, чтобы вас в итоге не обидели.

Весы

У вас могут случиться поломки — по дому или техники. Прежде чем заказывать ремонт, сравните цены, где только можно. Есть вероятность, что вы можете переплатить втридорога, если не будете избирательны. А исправить поломку нужно сегодня непременно, не откладывайте.

Скорпион

Ваши главные помощники в этот день — чувство юмора и хорошее настроение. Постарайтесь шутить, заряжайте позитивом других и будьте самоироничными. Помните: иногда, чтобы поднять человеку настроение, возможно, даже незнакомцу — нужно просто улыбнуться ему. И тогда на душе у вас обоих станет теплее.

Стрелец

Вас могут ждать звонки или иные весточки от людей, с которыми вы очень давно не общались. Не отталкивайте их, даже если будете очень заняты. Уделите время, расспросите о делах и здоровье. И в целом постарайтесь не уходить в себя и не закрываться.

Козерог

Постарайтесь быть осторожными в физическом смысле. При переходе через дорогу внимательно смотрите по сторонам. Проверяйте электрические приборы, газ и воду, когда будете выходить из дома. Это важно еще и потому, что сегодня ваша голова может быть занята другими мыслями.

Водолей

Водолеям звезды советуют экспериментировать. Придумайте новый полезный обед, сделайте перестановку в квартире. Такой опыт улучшит ваше настроение и зарядит бодростью на целый день. Также будьте ближе к водной стихии. Хороший день нужно завершить принятием ванны с морской солью или эфирными маслами.

Рыбы

Не проходите мимо — в прямом и переносном смысле — тех людей, которым вы можете помочь. Доброта, которую вы отдадите, вернется к вам, но будет умноженной в несколько раз. Это может быть физическая, материальная помощь или же доброе слово, которое вы скажете человеку.

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