Гороскоп на 25 березня 2021 року допоможе не помилитися під час ухвалення важливих рішень. Кому треба навести лад в оселі, а хто може сміливо експериментувати? Читайте гороскоп на 25 березня від екстрасенсів СТБ.

Овен

Зірки радять вам оточити себе чистотою. Постарайтеся навести в оселі ідеальний порядок. Зробіть прибирання, у тому числі у важкодоступних місцях, виперіть штори, почистіть килими. Якщо не встигнете за один день, то можна розподілити роботу на кілька.

Телець

Цей день може стати відповідальним для вас. Тому постарайтеся не нервувати і без необхідності не влаштовуйте розбірки, особливо у спілкуванні зі сторонніми людьми. Такі конфлікти можуть мати неприємні наслідки.

Близнюки

До вашої авторитетної думки активно прислухатимуться. Тому подумайте кілька разів, перш ніж дати людині пораду ― професійну чи особисту. Близнюків може чекати приємний фінансовий бонус, постарайтеся його не витратити відразу.

Рак

Вас може засмутити якась дрібниця або слово, сказане на вашу адресу. Постарайтеся не занепадати духом. Це дрібниці. Не витрачайте на них свої нервові клітини. Навпаки, побалуйте себе смачною вечерею або переглядом старого улюбленого кінофільму.

Лев

Левам цей день відмінно підходить для нових відкриттів, захоплень і взагалі зміни життя на краще. Не бійтеся змінюватися, тим більше, якщо ви про це давно мріяли. Кроки, зроблені вами, будуть у правильному напрямку.

Діва

Можливо, у вашому житті з’явилися люди, які викликають прихильність до себе, яким хоче відкритися і поділитися найпотаємнішим. Однак не поспішайте. Витримайте паузу і перевірте ваші взаємини часом, хоча б кількома місяцями, щоб вас зрештою не образили.

Терези

У вас можливі поломки ― вийде з ладу щось в оселі або техніка. Перш ніж замовляти ремонт, порівняйте ціни, де тільки можна. Є ймовірність, що ви можете переплатити втридорога, якщо не будете перебірливі. А виправити поломку сьогодні необхідно, не відкладайте.

Скорпіон

Ваші головні помічники ― почуття гумору і гарний настрій. Постарайтеся жартувати, заряджайте позитивом інших і будьте самоіронічними. Пам’ятайте: іноді, щоб підняти настрій людині, можливо, навіть незнайомій ― потрібно просто усміхнутися їй. І тоді на душі у вас обох стане тепліше.

Стрілець

Вас можуть чекати дзвінки або інші звісточки від людей, з якими ви дуже давно не спілкувалися. Не відштовхуйте їх, навіть якщо будете дуже зайняті. Приділіть час, розпитайте про справи і здоров’я. І загалом постарайтеся не замикатися в собі.

Козеріг

Постарайтеся бути обережними у фізичному сенсі. Переходячи через дорогу, уважно дивіться навсібіч. Перевіряйте електричні прилади, газ і воду, коли будете виходити з дому. Це важливо ще й тому, що сьогодні ваша голова може бути зайнята іншими думками.

Водолій

Водоліям зірки радять експериментувати. Придумайте новий корисний обід, зробіть перестановку в оселі. Такий досвід поліпшить ваш настрій і зарядить бадьорістю на цілий день. Також будьте ближче до водної стихії. Хороший день потрібно завершити прийняттям ванни з морською сіллю або ефірними оліями.

Риби

Не проходьте повз ― у прямому і переносному сенсі ― тих людей, яким ви можете допомогти. Доброта, яку ви віддасте, повернеться до вас, але буде помноженою в кілька разів. Це може бути фізична, матеріальна допомога або ж добре слово, яке ви скажете людині.

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