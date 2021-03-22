Гороскоп на 23 марта 2021 года поможет не ошибиться во время принятия важных решений. Кому стоит проявить осторожность в финансовых операциях, а кто должен обратить внимание на детей? Читайте гороскоп на 23 марта от экстрасенсов СТБ.

Овен

Это будет достаточно стрессовый день, в который лучше не наживать новых врагов и обходить стороной препятствия. Не стоит также совершать дорогостоящие покупки. Это идеальный день для релаксации, уединения и спокойного отдыха. Полезными могут быть духовные поиски и медитации.

Телец

Может возникнуть желание отгородиться от всего, побыть в уединении. Возможно, это лучший день для того, чтобы переосмыслить все происходящее в жизни. Экстрасенсы советуют прислушиваться к интуиции, а также принимать во внимание все, что происходит вокруг вас.

Близнецы

В такие дни возможны вспышки ревности. Чувство собственничества может крайне негативно сказаться на отношениях, поэтому лучше не озвучивать подобные мысли. В финансовой и рабочей сферах на горизонте могут возникнуть новые возможности. Правда, и конкуренты не дремлют, так что нужно быть начеку.

Рак

Звезды в благоприятном положении. Легче всего в такие периоды живется людям с большими амбициями и грандиозными планами. Не стоит отказываться от своей мечты, если на пути к ней возникнут какие-то преграды. Восприимчивость к проблемам может стоить успеха в делах и в любви.

Лев

Пришло время заняться домашними делами, уборкой, очисткой дома от хлама. Все это обострит интуицию, улучшит настроение и активизирует информационные потоки. Получать новые знания станет гораздо проще. Экстрасенсы рекомендуют в такие дни не наживать себе врагов и не совершать необдуманных поступков.

Дева

Постарайтесь не подводить близкого человека. На все просьбы о помощи желательно отвечать положительно. Отзывчивость поможет доказать прямоту чувств, показать дорогим сердцу людям свою доброту. В такие дни лучше демонстрировать хорошие стороны характера.

Весы

Экстрасенсы советуют не ограничивать себя в развлечениях и получении позитивных эмоций. Это очень яркий и благоприятный день, в который нет никакой необходимости заниматься тем, что вас раздражает. Полезными будут покупки, смена обстановки, новые знакомства, флирт.

Скорпион

С первой попытки добиваются хорошего результата только везунчики. Звезды помогут вам преуспеть в любом новом деле, а также произвести позитивное впечатление на любого незнакомого человека. День подходит для романтики, любовных признаний, приятных посиделок с близкими.

Стрелец

Влияние космоса сейчас крайне созидательное и позитивное. День словно специально создан для новых начинаний, сложных дел. Вечером не стоит посвящать себя делам и обязанностям, которые можно отложить на завтра. Усталость — не лучший спутник в такое время, поэтому желательно больше отдыхать.

Козерог

Халатное отношение к делам может привести к фиаско. То же самое касается импульсивности, но уже в любви и в отношениях с окружающими в целом. Желательно показывать лишь позитивные эмоции, а все самое негативное пока запереть на замок. День благоприятен для поездок и покупок.

Водолей

Жизнелюбивые люди смогут почувствовать прилив сил и бодрости. Всем, кто сомневается в себе и склонен к негативному мышлению, желательно побольше общаться с кем-нибудь оптимистичным и добрым. Также полезно более тщательно продумывать все свои планы касательно работы.

Рыбы

Звезды хотят, чтобы все важные дела были доведены до конца. В этот день необходимо сфокусироваться на том, что уже нельзя откладывать в долгий ящик. Также экстрасенсы советуют не отклоняться от стандартного распорядка дня, не переутомляться и больше слушать голос сердца.

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