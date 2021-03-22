Гороскоп на 23 березня 2021 року допоможе не помилитися під час ухвалення важливих рішень. Кому варто проявити обережність у фінансових операціях, а хто повинен звернути увагу на дітей? Читайте гороскоп на 23 березня від екстрасенсів СТБ.

Овен

Це буде доволі стресовий день, у який краще не наживати нових ворогів і обходити стороною перешкоди. Не варто також здійснювати дорогі покупки. Це ідеальний день для релаксації, усамітнення і спокійного відпочинку. Корисними можуть бути духовні пошуки і медитації.

Телець

Може виникнути бажання відгородитися від усього, побути на самоті. Можливо, це найкращий день для того, щоб переосмислити все, що відбувається в житті. Екстрасенси радять прислухатися до інтуїції, а також брати до уваги все, що відбувається навколо вас.

Близнюки

У такі дні можливі спалахи ревнощів. Почуття власництва може вкрай негативно позначитися на стосунках, тому краще не озвучувати подібних думок. У фінансовій і робочій сферах на горизонті можуть виникнути нові можливості. Правда, і конкуренти не дрімають, так що варто бути напоготові.

Рак

Зірки у сприятливому положенні. Найлегше в такі періоди живеться людям з великими амбіціями і грандіозними планами. Не варто відмовлятися від своєї мрії, якщо на шляху до неї виникнуть якісь перепони. Сприйнятливість до проблем може коштувати успіху в справах і в коханні.

Лев

Настав час зайнятися домашніми справами, прибиранням, очищенням будинку від мотлоху. Все це загострить інтуїцію, поліпшить настрій і активізує інформаційні потоки. Отримувати нові знання стане набагато простіше. Екстрасенси рекомендують у такі дні не наживати собі ворогів і не робити необдуманих учинків.

Діва

Постарайтеся не підводити близьку людину. На всі прохання про допомогу бажано відповідати позитивно. Чуйність допоможе довести прямоту почуттів, показати дорогим серцю людям свою доброту. У такі дні краще демонструвати хороші сторони характеру.

Терези

Екстрасенси радять не обмежувати себе в розвагах і отриманні позитивних емоцій. Це дуже яскравий і сприятливий день, у який можна не займатися тим, що вас дратує. Корисними будуть покупки, зміна обстановки, нові знайомства, флірт.

Скорпіон

З першої спроби домагаються хорошого результату тільки щасливчики. Зірки допоможуть вам досягти успіху в будь-якій новій справі, а також справити позитивне враження на будь-яку незнайому людину. День підходить для романтики, любовних освідчень, приємних посиденьок з близькими.

Стрілець

Вплив космосу зараз вкрай творчий і позитивний. День немов спеціально створений для нових починань, складних справ. Увечері не варто присвячувати себе справам і обов’язкам, які можна відкласти на завтра. Втома ― не найкращий супутник у такий час, тому бажано більше відпочивати.

Козеріг

Недбале ставлення до справ може призвести до фіаско. Те ж саме стосується імпульсивності, але вже в коханні та стосунках з оточенням загалом. Бажано показувати лише позитивні емоції, а все найбільш негативне поки замкнути на замок. День сприятливий для поїздок і покупок.

Водолій

Життєлюбні люди зможуть відчути приплив сил і бадьорості. Усім, хто сумнівається в собі і схильний до негативного мислення, бажано побільше спілкуватися з ким-небудь оптимістичним і добрим. Також корисно ретельніше продумувати всі свої плани щодо роботи.

Риби

Зірки хочуть, щоб усі важливі справи були доведені до кінця. У цей день необхідно сфокусуватися на тому, що вже не можна відкладати в довгу шухляду. Також екстрасенси радять не відхилятися від стандартного розпорядку дня, не перевтомлюватися і більше слухати голос серця.

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