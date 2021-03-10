Премьера программы «Как выйти замуж»
10.03.2021
Программа «Как выйти замуж» возвращается на экраны в новое время и с новыми темами для обсуждения! В премьерном 1 выпуске герои вместе с экспертами обсудят, на что обращают внимание мужчины и женщины во время знакомства. Как произвести впечатление на человека? О чем лучше не говорить во время первой встречи? В студии соберутся участницы 11 сезона реалити «Холостяк», а также звездные гости. Не пропустите!
Программа «Как выйти замуж» стартует на телеканале СТБ в этот четверг, 11 марта, в 19:00. В 1 выпуске вы узнаете:
- В чем секрет удачного первого знакомства?
- О чем лучше не говорить при встрече?
- Какими впечатлениями участницы программы «Холостяк»-11 поделятся в студии?
- А также, какие ошибки совершили некоторые девушки на Первой вечеринке?
Не пропустите уже завтра премьеру программы «Как выйти замуж» во главе с неизменным ведущим Григорием Решетником!
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