Програма «Як вийти заміж» повертається на екрани в новий час і з новими темами для обговорення! У прем’єрному 1 випуску герої разом з експертами обговорять, на що звертають увагу чоловіки і жінки під час знайомства. Як справити враження на людину? Про що краще не говорити під час першої зустрічі? У студії зберуться учасниці 11 сезону реаліті «Холостяк», а також зіркові гості. Не пропустіть!

Програма «Як вийти заміж» стартує на телеканалі СТБ в цей четвер, 11 березня, о 19:00. В 1 випуску ви дізнаєтеся:

У чому секрет вдалого першого знайомства?

Про що краще не говорити при зустрічі?

Якими враженнями учасниці програми «Холостяк»-11 поділяться в студії?

А також, які помилки зробили деякі дівчата на Першій вечірці?

Не пропустіть уже завтра прем’єру програми «Як вийти заміж» на чолі з незмінним ведучим Григорієм Решетником!

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