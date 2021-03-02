Гороскоп на 3 марта 2021 года поможет определиться с правильным решением. Кому нужно бороться с ленью, а кому – избегать споров? Читайте гороскоп на 3 марта 2021 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

В среду вы будете мегаэгоистами, и это пойдет вам на пользу. Очень многие люди будут стараться сбить вас с толку, однако не стоит поддаваться провокациям, четко следуйте инструкциям.

Телец

Весь день вы будете обременены мыслью о своих сбережениях. Вам захочется не только сохранить ваши накопления, но и преумножить их. Не спешите подвергать ваши деньги манипуляциям – рискуете потерять всё.

Близнецы

Вам будет комфортно работать в режиме нон-стоп. Любые мелочи не смогут выбить вас из рабочей колеи, наоборот, напряженный режим работы поможет открыть и показать вам свои таланты.

Рак

Вам необходимо быть внимательными, потому что всё будет стремиться выйти из-под контроля. Существует вероятность того, что вы окажетесь в неприятной или неловкой ситуации из-за своей несобранности.

Лев

Не стоит бояться спонтанности, а ее будет много. Причём вряд ли что-то пойдет по вашему плану. Не закрывайтесь, не хватайтесь за голову – настройтесь на приятные сюрпризы от своей судьбы.

Дева

Вам будет казаться, что все вокруг ведут себя, как дети. Инфантильность вам чужда, однако не стоит напирать на людей, говорить им, что они ведут себя не так, как вам хочется. Помните, что всегда найдётся тот, кто сможет дать отпор.

Весы

Вас будет преследовать чувство долга и отсутствия времени. Вам будет казаться, что всё пропало, что времени у вас катастрофически не хватает ни на что. Отпустите ситуацию, включите холодный рассудок – и вперёд!

Скорпион

Много нервов вы рискуете потратить в жарком споре или ссоре. Постарайтесь не доказывать никому и ничего. Из спора не выйдет ничего путного, а вот энергию вы свою потратите в тройном объеме.

Стрелец

Возможно, вам придется побороться за свою идею, за свои права. Не исключено, что окружающие будут вести себя, на ваш взгляд, непотребно. Однако, если ваши интересы перевешивают напряженную ситуацию, следует показать, на что вы способны.

Козерог

Вы наверняка почувствуете упадок сил и энергии. Вам будет казаться, что то, чем вы занимаетесь, – совсем не то, о чём вы мечтали всю жизнь, не то, к чему стремились. Не зацикливайтесь на этих мыслях, устройте себе разгрузочный день.

Водолей

Нельзя раскисать. Важно, чтобы вы смогли умело войти в рабочий ритм, – тогда день обещает быть продуктивным и интересным. Радуйте себя мелочами: наденьте новую одежду или выберите необычный цвет помады.

Рыбы

Вам нужно задействовать колоссальные силы для того, чтобы заставить себя что-то делать. Если перед вами стоит сложная и неотложная ситуация – сделайте всё ко времени. Если дело может подождать – отложите его на потом.

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