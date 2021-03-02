Гороскоп на 3 березня 2021 року допоможе визначитися з правильним рішенням. Кому потрібно побороти лінь, а кому – уникати суперечок? Читайте гороскоп на 3 березня 2021 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

У середу ви будете мегаегоїстами, і це піде вам на користь. Дуже багато людей намагатимуться збити вас із пантелику, проте не варто піддаватися на провокації, чітко дотримуйтесь інструкцій.

Телець

Весь день ви будете обтяжені думкою про свої заощадження. Вам захочеться не тільки зберегти ваші накопичення, а й збільшити їх. Не поспішайте піддавати ваші гроші маніпуляціям – ризикуєте втратити все.

Близнюки

Вам буде комфортно працювати в режимі нон-стоп. Будь-які дрібниці не зможуть вибити вас із робочої колії, навпаки, напружений режим роботи допоможе відкрити і показати вам свої таланти.

Рак

Вам необхідно бути уважними, бо все прагнутиме вийти з-під контролю. Існує ризик опинитися в неприємній або незручній ситуації через свою незібраність.

Лев

Не варто боятися спонтанності, а її буде багато. Причому навряд чи щось піде за вашим планом. Не закривайтеся, не хапайтеся за голову – налаштуйтеся на приємні сюрпризи від своєї долі.

Діва

Вам здаватиметься, що всі навколо поводяться, як діти. Інфантильність вам не властива, однак не варто напирати на людей, казати їм, що вони поводяться не так, як вам хочеться. Пам’ятайте, що завжди знайдеться той, хто зможе дати відсіч.

Терези

Вас переслідуватиме почуття обов’язку і відчуття браку часу. Вам здаватиметься, що все пропало, що часу у вас катастрофічно не вистачає ні на що. Відпустіть ситуацію, увімкніть холодний розум – і вперед!

Скорпіон

Багато нервів ви ризикуєте витратити в палкій суперечці або сварці. Постарайтеся не доводити нікому й нічого. З цього не вийде нічого путнього, а ось енергію ви свою витратите в потрійному обсязі.

Стрілець

Можливо, вам доведеться поборотися за свою ідею, за свої права. Не виключено, що люди навколо поводитимуться, на вашу думку, негоже. Однак, якщо ваші інтереси переважують напружену ситуацію, слід показати, на що ви здатні.

Козеріг

Ви напевно відчуєте занепад сил та енергії. Вам здаватиметься, що те, чим ви займаєтеся, – зовсім не те, про що ви мріяли все життя, не те, до чого прагнули. Не зациклюйтеся на цих думках, влаштуйте собі розвантажувальний день.

Водолій

Не можна розкисати. Важливо, щоб ви змогли вміло увійти в робочий ритм – тоді день обіцяє бути продуктивним і цікавим. Порадуйте себе дрібницями: надіньте новий одяг або виберіть незвичайний колір помади.

Риби

Вам потрібно задіяти колосальні сили для того, щоб змусити себе щось робити. Якщо перед вами стоїть складна і невідкладна ситуація – зробіть усе своєчасно. Якщо справа може почекати – відкладіть її на потім.

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