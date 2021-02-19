Модные тенденции всегда на шаг впереди. Мы собрали основные тренды в принтах на зиму 2021. Холодное время года не значит отсутствие стиля. Поэтому выбирайте правильные оттенки и принты, чтобы в центре внимания находилась ваша верхняя одежда. Что согреет и украсит нас в зимние холода ― узнайте в материале.

Чтобы определить трендовые цвета на зиму 2021, Институт цвета Pantone изучил знаменитые Недели моды в Лондоне и Нью-Йорке и пришел к следующим результатам.

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По мнению экспертов, трендовые цвета зимы 2021 отражают стремление к богатой и выразительной палитре. Оттенки говорят о классической британской чувствительности. Ниже указанные цвета характеризуются практичностью, но в то же время придадут вам невероятного шарма и женственности.

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В новых зимних коллекциях модельеры делают ставку на цвета, которые отражают стремление к привлекательной сезонной классике с характером.

В принтах также нет и не может быть никаких излишеств. Мировые дома моды утверждают, что этот сезон можно именовать «Меньше значит больше».

Натуральные ткани становятся все актуальнее, а спрос на них растет! Натуральная пряжа по-прежнему остается наивысшего качества. Кашемир, например, не требует никаких принтов и узоров. Его лучше носить в однотонном исполнении.

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А вот любые другие материалы вы можете смело выбирать с принтом клетки, гусиной лапки или анималистикой.

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Клетка снова врывается в мир моды. Казалось бы, а когда этот принт не был актуальным? Возможно, это и есть ответ на вопрос. Линии разных цветов и клетки во всевозможных вариациях отлично гармонируют с джинсой, белыми рубашками, трикотажем и даже кашемиром.

Гусиная лапка — принт для настоящих леди. С ней вы не ошибетесь в 2021 году.

Животный принт уже давно занимает самые главные позиции. В этом сезоне в моде по-прежнему одежда с принтом под леопарда и зебру. Но важно помнить, что залог вашего успеха в гармоничном совмещении данных принтов.

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