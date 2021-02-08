Что ждет нас всех 9 февраля ― подскажет астрологический прогноз. Читайте гороскоп на вторник для каждого знака зодиака от экстрасенсов СТБ.

Овен

День начнется довольно напряженно. Если люди в профессиональной среде не разделяют ваши интересы и идеи, вам не нужно на них злиться. Просто постарайтесь спокойно выслушать других.

Телец

Во вторник вы сможете дать некоторым людям творческие советы. Этот день принесет много вдохновения, которым можно смело делиться. Более того, вы также можете воплощать свои таланты на холсте, чтобы снять напряжение.

Близнецы

Задушевное общение может помочь вам понять проблему довольно закрытого человека и дать ему соответствующий совет. Близнецы как никогда могут вести полезные беседы.

Рак

Вам обязательно стоит подумать о том, что еще вы можете сделать, чтобы поднять свою эффективность на лучший уровень. Избегайте конфликтов с партнером.

Лев

Вы сможете многого добиться, если сделаете задание с умом, а не на скорость. Возможно, вас ждет профессиональный рост. Мужайтесь и делитесь своими блестящими идеями с влиятельным человеком.

Дева

Девам стоит встать на защиту людей, которые явно находятся в невыгодном или в гораздо худшем положении, чем вы. Помоги ближнему, чтобы стать более энергичным и поднять себе же настроение.

Весы

Тщательно приведите дом в порядок и выбросьте все, что хранится уже много лет без надобности. Обязательно позаботьтесь о своих суставах и поухаживайте за кожей.

Скорпион

Вы открыты для любых предложений, особенно для новых или необычных условий. Поскольку сегодня вы очень воодушевлены, то принимайте предложения. Вы сможете выполнить любую работу.

Стрелец

В этот день вы снова будете очень самоотверженными. Вероятно, вы делаете все возможное, чтобы улучшить жизнь своего возлюбленного. Однако спросите его, в правильном ли направлении вы двигаетесь.

Козерог

Козерогам нужно расслабиться и отдохнуть. В противном случае, вам грозит настоящий нервных срыв.

Водолей

Будьте более спокойны. Много подозрений и недоверия появилось к партнеру. Однако он попросту готовит вам сюрприз.

Рыбы

Вы испытываете чувство влюбленности, а также понимаете, что настроены действовать серьезно. Однако боязнь быть понятым неправильно не оставляет ваш разум. Звезды сулят лишь успех в личной жизни, поэтому переживать вам нечего.

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