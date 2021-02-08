Що чекає на всіх нас 9 лютого― підкаже астрологічний прогноз. Читайте гороскоп для кожного знака зодіаку на вівторок від екстрасенсів СТБ.

Овен

День розпочнеться досить напружено. Якщо люди в професійному середовищі не поділяють ваших інтересів та ідей, вам не варто на них злитися. Просто постарайтеся спокійно вислухати інших.

Телець

У вівторок ви зможете дати деяким людям творчі поради. Цей день принесе багато натхнення, яким можна сміливо ділитися. Ба більше, ви також можете втілювати свої таланти на полотні, щоб зняти напругу.

Близнюки

Задушевне спілкування може допомогти вам зрозуміти проблему доволі закритої людини і дати їй відповідну пораду. Близнюки як ніколи можуть вести корисні бесіди.

Рак

Вам обов’язково варто подумати про те, що ще ви можете зробити, щоб підняти свою ефективність на кращий рівень. Уникайте конфліктів з партнером.

Лев

Ви зможете багато чого досягти, якщо зробите завдання з розумом, а не на швидкість. Можливо, на вас чекає професійне зростання. Смілішайте і діліться своїми блискучими ідеями з впливовою людиною.

Діва

Дівам варто стати на захист людей, які явно перебувають у невигідному становищі або в набагато гіршому за вас. Допоможи ближньому, щоб стати більш енергійним і підняти собі ж настрій.

Терези

Ретельно наведіть лад в оселі і викиньте все, що зберігається вже багато років без потреби. Обов’язково подбайте про свої суглоби і шкіру.

Скорпіон

Ви відкриті для будь-яких пропозицій, особливо для нових або незвичайних умов. Оскільки сьогодні ви дуже натхнені, то приймайте пропозиції. Ви зможете виконати будь-яку роботу.

Стрілець

У цей день ви знову будете дуже самовідданими. Імовірно, ви робите все можливе, щоб поліпшити життя своєї коханої людини. Однак запитайте в неї, чи в правильному напрямку ви рухаєтеся.

Козеріг

Козерогам потрібно розслабитися і відпочити. В іншому разі вам загрожує справжній нервовий зрив.

Водолій

Будьте спокійнішими. Багато підозр і недовіри з’явилося до партнера. Однак він просто готує для вас сюрприз.

Риби

Ви відчуваєте почуття закоханості, а також розумієте, що налаштовані діяти серйозно. Однак страх, що вас можуть зрозуміти неправильно, не залишає ваш розум. Зірки обіцяють лише успіх в особистому житті, тому переживати вам нема причин.

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