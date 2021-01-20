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Гороскоп на 21 января 2021 года от экстрасенсов СТБ

20.01.2021

Чего ждать от 21 января 2021 года каждому знаку зодиака, рассказали экстрасенсы СТБ. Читайте гороскоп на этот день, чтобы быть готовым к поворотам судьбы.

Овен 

Вы гордитесь своим телом и своими мышцами. Для этого вы ежедневно посещаете  спортзал, занимаетесь силовыми тренировками. Но если вы продолжите переусердствовать с физической активностью, то можете пострадать. В четверг лучше обойдитесь без тренировок.

Телец 

Ваш партнер сейчас немного зол. Но не принимайте все на свой счет, потому что он, вероятно, занят на работе. А его плохое настроение не имеет к вам никакого отношения. Наберитесь терпения.

Близнецы

Если вы чувствуете скуку в офисе и ищете новых контактов с людьми, вам следует сменить работу. Ваша готовность к общению и умение договариваться делают вас идеальным предпринимателем. 

Рак 

Очищение фруктами или соками принесет пользу не только вашему телу, но и мыслям. В любом случае от сытной еды в этот день стоит отказаться. 

Лев

Вы чувствуете напряжение в личной жизни. Это затишье перед бурей. Готовьтесь к спорам и разногласиям. 

Дева

Не совершайте ошибку, соглашаясь на предложение только потому, что оно кажется вам дешевым. Это может ничего не стоить. На вас сейчас слишком легко произвести впечатление.

Весы 

Физически, морально и нервно вы находитесь на пике. Попробуйте дать себе отдых. Релакс, теплый душ, любимое кино — это то, что вам будет крайне необходимо в четверг.

Скорпион 

Если вы не измените свое поведение в ближайшее время, большие проблемы на вашем рабочем месте неизбежны. Попробуйте контролировать эмоции и выбирать выражения.

Стрелец 

Если сложно заснуть, перестаньте есть на ночь и перегружать желудок тяжелыми продуктами. Это не только приводит к трудностям засыпания, но также к кошмарам и стрессу.

Козерог 

Не будьте таким упрямым и меняйте свою точку зрения, тогда все будет проще. Помните: за каждым минимумом следует максимум! 

Водолей 

Для релаксации ищите хобби или начинайте заниматься спортом. Тогда стресс и бешеный ритм не будут негативно влиять на настроение. Пора обратить внимание на четкое разделение работы и отдыха.

Рыбы 

Ваши отношения охладевают? Небольшое расстояние может помочь вам снова разжечь огонь. 

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