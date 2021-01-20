Чего ждать от 21 января 2021 года каждому знаку зодиака, рассказали экстрасенсы СТБ. Читайте гороскоп на этот день, чтобы быть готовым к поворотам судьбы.

Овен

Вы гордитесь своим телом и своими мышцами. Для этого вы ежедневно посещаете спортзал, занимаетесь силовыми тренировками. Но если вы продолжите переусердствовать с физической активностью, то можете пострадать. В четверг лучше обойдитесь без тренировок.

Телец

Ваш партнер сейчас немного зол. Но не принимайте все на свой счет, потому что он, вероятно, занят на работе. А его плохое настроение не имеет к вам никакого отношения. Наберитесь терпения.

Близнецы

Если вы чувствуете скуку в офисе и ищете новых контактов с людьми, вам следует сменить работу. Ваша готовность к общению и умение договариваться делают вас идеальным предпринимателем.

Рак

Очищение фруктами или соками принесет пользу не только вашему телу, но и мыслям. В любом случае от сытной еды в этот день стоит отказаться.

Лев

Вы чувствуете напряжение в личной жизни. Это затишье перед бурей. Готовьтесь к спорам и разногласиям.

Дева

Не совершайте ошибку, соглашаясь на предложение только потому, что оно кажется вам дешевым. Это может ничего не стоить. На вас сейчас слишком легко произвести впечатление.

Весы

Физически, морально и нервно вы находитесь на пике. Попробуйте дать себе отдых. Релакс, теплый душ, любимое кино — это то, что вам будет крайне необходимо в четверг.

Скорпион

Если вы не измените свое поведение в ближайшее время, большие проблемы на вашем рабочем месте неизбежны. Попробуйте контролировать эмоции и выбирать выражения.

Стрелец

Если сложно заснуть, перестаньте есть на ночь и перегружать желудок тяжелыми продуктами. Это не только приводит к трудностям засыпания, но также к кошмарам и стрессу.

Козерог

Не будьте таким упрямым и меняйте свою точку зрения, тогда все будет проще. Помните: за каждым минимумом следует максимум!

Водолей

Для релаксации ищите хобби или начинайте заниматься спортом. Тогда стресс и бешеный ритм не будут негативно влиять на настроение. Пора обратить внимание на четкое разделение работы и отдыха.

Рыбы

Ваши отношения охладевают? Небольшое расстояние может помочь вам снова разжечь огонь.

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