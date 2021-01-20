Гороскоп на 21 січня 2021 року від екстрасенсів СТБ
Чого чекати від 21 січня 2021 року кожному знаку зодіаку, розповіли екстрасенси СТБ. Читайте гороскоп на цей день, щоб бути готовими до поворотів долі.
Овен
Ви пишаєтеся своїм тілом і своїми м’язами. Для цього ви щодня відвідуєте спортзал, займаєтеся силовими тренуваннями. Та якщо ви перестараєтеся з фізичною активністю, то можете постраждати. У четвер краще обійтися без тренувань.
Телець
Ваш партнер зараз трохи злий. Проте не приймайте все на свій рахунок, бо він, імовірно, зайнятий на роботі. А його поганий настрій з вами ніяк не пов’язаний. Наберіться терпіння.
Близнюки
Якщо ви відчуваєте нудьгу в офісі і шукаєте нових контактів з людьми, вам варто змінити роботу. Ваша готовність до спілкування і вміння домовлятися роблять із вас ідеального підприємця.
Рак
Очищення фруктами або соками принесе користь не тільки вашому тілу, а й думкам. У будь-якому разі від ситної їжі у четвер варто відмовитися.
Лев
Ви відчуваєте напругу в особистому житті. Це затишшя перед бурею. Готуйтеся до суперечок і розбіжностей.
Діва
Не робіть помилки, погоджуючись на пропозицію тільки тому, що вона здається вам дешевою. Це може нічого не коштувати. На вас зараз дуже легко справити враження.
Терези
Фізично, морально і нервово ви перебуваєте на піку. Спробуйте дати собі відпочинок. Релакс, теплий душ, улюблене кіно, — це те, що в четвер буде вам украй необхідно.
Скорпіон
Якщо ви не зміните свою поведінку найближчим часом, великі проблеми на вашому робочому місці неминучі. Спробуйте контролювати емоції і добирати слова.
Стрілець
Якщо складно заснути, перестаньте їсти на ніч і перевантажувати шлунок важкими продуктами. Це призводить не тільки до труднощів засинання, а й до кошмарів і стресу.
Козеріг
Не будьте такими впертими і змінюйте свої погляди, тоді все буде простіше. Пам’ятайте: за кожним мінімумом стоїть максимум!
Водолій
Для релаксації шукайте хобі або починайте займатися спортом. Тоді стрес і скажений ритм не будуть негативно впливати на настрій. Час звернути увагу на чіткий розподіл роботи і відпочинку.
Риби
Ваші стосунки охололи? Невелика відстань може допомогти вам знову розпалити вогонь.