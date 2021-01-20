Чого чекати від 21 січня 2021 року кожному знаку зодіаку, розповіли екстрасенси СТБ. Читайте гороскоп на цей день, щоб бути готовими до поворотів долі.

Овен

Ви пишаєтеся своїм тілом і своїми м’язами. Для цього ви щодня відвідуєте спортзал, займаєтеся силовими тренуваннями. Та якщо ви перестараєтеся з фізичною активністю, то можете постраждати. У четвер краще обійтися без тренувань.

Телець

Ваш партнер зараз трохи злий. Проте не приймайте все на свій рахунок, бо він, імовірно, зайнятий на роботі. А його поганий настрій з вами ніяк не пов’язаний. Наберіться терпіння.

Близнюки

Якщо ви відчуваєте нудьгу в офісі і шукаєте нових контактів з людьми, вам варто змінити роботу. Ваша готовність до спілкування і вміння домовлятися роблять із вас ідеального підприємця.

Рак

Очищення фруктами або соками принесе користь не тільки вашому тілу, а й думкам. У будь-якому разі від ситної їжі у четвер варто відмовитися.

Лев

Ви відчуваєте напругу в особистому житті. Це затишшя перед бурею. Готуйтеся до суперечок і розбіжностей.

Діва

Не робіть помилки, погоджуючись на пропозицію тільки тому, що вона здається вам дешевою. Це може нічого не коштувати. На вас зараз дуже легко справити враження.

Терези

Фізично, морально і нервово ви перебуваєте на піку. Спробуйте дати собі відпочинок. Релакс, теплий душ, улюблене кіно, — це те, що в четвер буде вам украй необхідно.

Скорпіон

Якщо ви не зміните свою поведінку найближчим часом, великі проблеми на вашому робочому місці неминучі. Спробуйте контролювати емоції і добирати слова.

Стрілець

Якщо складно заснути, перестаньте їсти на ніч і перевантажувати шлунок важкими продуктами. Це призводить не тільки до труднощів засинання, а й до кошмарів і стресу.

Козеріг

Не будьте такими впертими і змінюйте свої погляди, тоді все буде простіше. Пам’ятайте: за кожним мінімумом стоїть максимум!

Водолій

Для релаксації шукайте хобі або починайте займатися спортом. Тоді стрес і скажений ритм не будуть негативно впливати на настрій. Час звернути увагу на чіткий розподіл роботи і відпочинку.

Риби

Ваші стосунки охололи? Невелика відстань може допомогти вам знову розпалити вогонь.

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