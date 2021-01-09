Гороскоп на 10 января 2021 года подскажет вам, какое решение будет для вас верным в воскресенье. Читайте гороскоп на 10 января от экстрасенсов СТБ.

Овен

День может заставить представителей знака задуматься. Прежде всего, вы зададите себе много вопросов о счастье и бытии. Не бойтесь внести в жизнь специальные ритуалы, которые помогут найти больше гармонии.

Телец

Если вы давно задумывали воплощение непростого дела ― самое время взяться за него. Благодаря поддержке других людей вы наконец почувствуете, что можете это сделать.

Близнецы

Звёзды будут положительно влиять на вас. Легко будет ощутить поддержку других и уверенность в своих действиях. Возможны интересные встречи, которые будут иметь весомые плоды.

Рак

В этот день звёзды сделают вас любимцем босса. Налаживание хорошего контакта может привести к продвижению по карьерной лестнице. С финансами проблем не возникнет ― вы будете держать ситуацию под контролем.

Лев

Если вы не возьмете себя себе же в союзники, то вряд ли будете двигаться вперед. Развитие требует работы над собой и в гармонии с собой.

Дева

Не скрывайтесь от возмущения близких людей и не отказывайтесь от возобновления контактов. Семья играет очень важную роль.

Весы

Звёзды напоминают представителям знака, которым захочется острых ощущений, что опасные игры обычно оборачиваются против игрока. А счастье начинающего длится недолго. Будьте осмотрительны.

Скорпион

У вас возможны конфликты с любимым человеком или близким другом. Их упрямство и убежденность в правильности их аргументов будут только усиливать проблему. Вы также должны наконец осознать, что у вас нет монополии на решения.

Стрелец

Некоторые представители знака в этот день ощутят специфические и экстремальные перемены в своей жизни. Поворот на сто восемьдесят градусов будет вполне закономерным.

Козерог

Звезды советуют вам придерживаться ваших принципов и не соглашаться на сомнительное предложение, которое вы получили не так давно.

Водолей

Здоровый сон поможет генерировать новые идеи. День будет благоприятным для добротного отдыха.

Рыбы

Хватит быть кормушкой для других. Ваша доброта привлекает паразитов. Не бойтесь отгораживаться от людей, которые наживаются и самоутверждаются, делая вам неприятности.

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