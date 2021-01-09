Гороскоп на 10 січня 2021 року підкаже вам, яке рішення буде для вас правильним у неділю. Читайте гороскоп на 10 січня від екстрасенсів СТБ.

Овен

День може змусити представників знака задуматися. Передовсім ви поставите собі багато запитань про щастя і буття. Не бійтеся впровадити в своє життя спеціальні ритуали, які допоможуть знайти більше гармонії.

Телець

Якщо ви давно задумували втілення непростої справи ― саме час узятися за нього. Завдяки підтримці інших людей ви нарешті відчуєте, що можете це зробити.

Близнюки

Зірки позитивно впливатимуть на вас. Легко буде відчути підтримку інших і впевненість у своїх діях. Можливі цікаві зустрічі, які принесуть вагомі плоди.

Рак

Зірки зроблять вас улюбленцем боса. Налагодження хорошого контакту може сприяти просуванню кар’єрними щаблями. З фінансами проблем не виникне ― ви будете тримати ситуацію під контролем.

Лев

Якщо ви не візьмете себе собі ж у союзники, то навряд чи будете рухатися вперед. Розвиток вимагає праці над собою і в гармонії з собою.

Діва

Не ховайтеся від обурення близьких людей і не відмовляйтеся від відновлення контактів. Сім’я відіграє дуже важливу роль.

Терези

Зірки нагадають представникам знака, яким захочеться гострих відчуттів, що небезпечні ігри зазвичай обертаються проти гравця. А щастя початківця триває недовго. Будьте обачні.

Скорпіон

У вас можливі конфлікти з коханою людиною або близьким другом. Їхня впертість і переконаність у правильності власних аргументів тільки поглиблюватимуть проблему. Ви також повинні нарешті усвідомити, що у вас немає монополії на рішення.

Стрілець

Деякі представники знака в цей день відчують специфічні й екстремальні зміни у своєму житті. Поворот на сто вісімдесят градусів буде цілком закономірним.

Козеріг

Зірки радять вам дотримуватися ваших принципів і не погоджуватися на сумнівну пропозицію, яку ви отримали не так давно.

Водолій

Здоровий сон допоможе генерувати нові ідеї. Доба буде сприятливою для добротного відпочинку.

Риби

Досить бути годівницею для інших. Ваша доброта приваблює паразитів. Не бійтеся відгороджуватися від людей, які наживаються і самостверджуються, завдаючи вам неприємностей.

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