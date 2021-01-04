Гороскоп на 5 января 2021 года поможет не ошибиться во время принятия важных решений. Кто может, наконец-то, расслабиться, а кому предстоит бороться за свое счастье? Читайте гороскоп на 5 января от экстрасенсов СТБ.

Овен

Вероятно, события будут развиваться не совсем так, как хотелось бы. В этот день звезды рекомендуют вам обдумать предстоящие действия, связанные с финансовой стороной вашей деятельности. Рискованные предприятия могут принести убытки. Возможно серьезное упущение в работе с вашей стороны, что негативно скажется на вашем авторитете. Лучше не раздражаться и держать себя в руках, так как дела потребуют от вас максимальной отдачи.

Телец

Ваши активность и упорство непременно привлекут внимание начальства и сослуживцев. Вы вполне можете рассчитывать на успех в решении своих проблем или на продвижение по служебной лестнице. Велика вероятность некоторого улучшения финансового положения — выигрыша, находки или подарка. Вероятно, новое знакомство или заманчивое предложение, которое следует принять, не только разнообразит вашу жизнь и поднимет материальный статус, но и подарит новых друзей.

Близнецы

Взаимопонимание и желание искать компромиссы отсутствуют почти полностью, и если вам предстоит серьезный разговор с начальством или обращение в государственные инстанции, сохраняйте самообладание и выдержку. Не падайте духом: скорее всего, вы не сможете преодолеть все трудности и препятствия, стоящие на вашем пути. Возможно, из тактических соображений вам придется изменить манеру поведения или отношение к партнерам.

Рак

Благоприятный для любого дела день. Все задуманное может воплотиться в жизнь. В этот день вы можете смело браться даже за те дела, в которых не слишком разбираетесь. Оправданы риск и азарт: не исключена возможность выигрыша. В домашних делах откажитесь от рутины и проявите новаторство и жажду перемен. Не отказывайтесь от дружеского участия или помощи, какой бы незначительной она вам ни казалась.

Лев

В финансовом плане этот день для вас сложится вполне благоприятно. Удача ждет Львов в коммерческих, торговых начинаниях; творческие люди — писатели, журналисты, художники, музыканты — могут рассчитывать на существенные гонорары. Не возбраняется сочетать отдых с работой. Если такая «отпускная» поездка еще и позволит вам проявить себя в профессиональной сфере — считайте, что вам повезло, — подобный труд будет щедро вознагражден во всех смыслах.

Дева

Вероятны приятные сюрпризы: например, вы можете получить нежданное наследство или вам вернут долг, на который вы давно махнули рукой. Но даже если подобных подарков лично вам фортуна не заготовила, не сомневайтесь: ваше трудолюбие будет вознаграждено сторицей!

Весы

Удачный день для Весов. Звезды сулят неожиданную удачу или очень благоприятную ситуацию для разрешения любовных проблем. Не выпускайте инициативу из своих рук, не ожидайте помощи от спутника — делайте все преимущественно сами. Смелость, обаятельность и ум принесут успех.

Скорпион

В первой половине дня повышение жизненного потенциала может положительно сказаться в сфере профессиональной деятельности. Это время благоприятно для заключения брака, крупных приобретений, путешествий и отдыха. Однако не принимайте никаких важных решений в финансовых вопросах, так как влияние планет на вашу жизнь неустойчиво: прибыль так же вероятна, как и потери.

Стрелец

День сулит успех мужчинам-Стрельцам, работающим в сфере бизнеса. Вокруг вас, как правило, много людей, которых вы притягиваете своим оригинальным мышлением, хорошими манерами и нестандартным взглядом на мир. Помощь союзников, общительность, способность находить верные решения — все это поможет вам создать предпосылки для финансового взлета. Женщинам-Стрельцам звезды советуют пристальнее рассмотреть своего партнера. Вероятно, он совсем не тот, за кого себя выдает.

Козерог

Удачный день для преодоления козней противников, улучшения материального благосостояния, поездок или дел, связанных с новыми контактами, особенно с иностранцами. Удачны встречи с общественными и политическими деятелями. Те, кто стремится заняться политикой, смогут, наконец, осуществить свое желание.

Водолей

Романтические или семейные отношения потребуют от вас ответственности и серьезности. Это время одинаково конфликтно и для влюбленных, и для супругов. Не позволяйте меланхолии и пессимизму господствовать над вами. Не стоит копаться в прошлом и упиваться болью, которую вы испытывали когда-то.

Рыбы

Попутный ветер дует в ваши паруса. Вашему успеху могут серьезно помешать только ваша собственная неорганизованность и желание решить сразу несколько проблем. Вместе с друзьями и единомышленниками стройте планы на будущее в области создания совместных предприятий, в общественной и политической сферах.

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