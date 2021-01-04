Гороскоп на 5 січня 2021 року допоможе не помилитися під час ухвалення важливих рішень. Хто може, нарешті, розслабитися, а кому доведеться боротися за своє щастя? Читайте гороскоп на 5 січня від екстрасенсів СТБ.

Овен

Імовірно, події розвиватимуться не зовсім так, як хотілося б. У цей день зірки рекомендують вам обміркувати майбутні дії, пов’язані з фінансовою стороною вашої діяльності. Ризиковані підприємства можуть завдати збитків. Можливі серйозні промахи в роботі з вашого боку, що негативно позначиться на вашому авторитеті. Краще не дратуватися і тримати себе в руках, бо справи зажадають від вас максимальної віддачі.

Телець

Ваші активність і завзятість неодмінно привернуть увагу начальства і товаришів по службі. Ви цілком можете розраховувати на успіх у вирішенні своїх проблем або на просування по службових щаблях. Велика ймовірність деякого покращення фінансового становища — виграшу, знахідки чи подарунка. Імовірно, нове знайомство або приваблива пропозиція, яку варто прийняти, не тільки урізноманітнить ваше життя і підніме матеріальний статус, а й подарує нових друзів.

Близнюки

Взаєморозуміння і бажання шукати компроміси немає зовсім, і якщо на вас чекає серйозна розмова з начальством або звернення в державні інстанції, зберігайте самовладання і витримку. Не занепадайте духом: швидше за все ви не зможете подолати всі труднощі і перешкоди, які стоять на вашому шляху. Можливо, з тактичних міркувань вам доведеться змінити манеру поведінки або ставлення до партнерів.

Рак

Сприятливий для будь-якої справи день. Усе задумане може втілитися в життя. У цей день ви можете сміливо братися навіть за ті справи, у яких не дуже розбираєтеся. Виправдані ризик і азарт: не виключена можливість виграшу. У домашніх справах відмовтеся від рутини і проявіть новаторство і спрагу змін. Не відмовляйтеся від дружньої участі або допомоги, хоч би якою незначною вона здавалася.

Лев

У фінансовому плані цей день для вас складеться цілком сприятливо. Удача чекає на Левів у комерційних, торгових починаннях; творчі люди — письменники, журналісти, художники, музиканти — можуть розраховувати на істотні гонорари. Не забороняється поєднувати відпочинок з роботою. Якщо така «відпускна» поїздка ще й дасть вам змогу проявити себе у професійній сфері, вважайте, що вам пощастило, — така праця буде щедро винагороджена у всіх сенсах.

Діва

Імовірні приємні сюрпризи: наприклад, ви можете отримати несподіваний спадок або вам повернуть борг, на який ви давно махнули рукою. Та навіть якщо подібних подарунків особисто вам фортуна не приготувала, не сумнівайтеся: ваша працьовитість буде винагороджена сторицею!

Терези

Вдалий день для Терезів. Зірки обіцяють несподівану удачу або дуже сприятливу ситуацію для владнання любовних проблем. Не випускайте ініціативу зі своїх рук, не чекайте допомоги від супутника — робіть усе переважно самі. Сміливість, привабливість і розум принесуть успіх.

Скорпіон

У першій половині дня підвищення життєвого потенціалу може позитивно позначитися в сфері професійної діяльності. Цей час сприятливий для укладення шлюбу, великих придбань, подорожей і відпочинку. Однак не ухвалюйте важливих рішень у фінансових питаннях, бо вплив планет на ваше життя нестійкий: прибуток так само ймовірний, як і втрати.

Стрілець

День обіцяє успіх чоловікам-Стрільцям, які працюють в сфері бізнесу. Навколо вас, як правило, багато людей, яких ви притягуєте своїм оригінальним мисленням, хорошими манерами і нестандартним поглядом на світ. Допомога союзників, товариськість, здатність знаходити правильні рішення — все це допоможе вам створити передумови для фінансового злету. Жінкам-Стрільцям зірки радять пильніше придивитися до свого партнера. Імовірно, він зовсім не той, кого із себе вдає.

Козеріг

Вдалий день для подолання підступів противників, поліпшення матеріального добробуту, поїздок або справ, пов’язаних з новими контактами, особливо з іноземцями. Вдалі зустрічі з громадськими та політичними діячами. Ті, хто прагне зайнятися політикою, зможуть, нарешті, здійснити своє бажання.

Водолій

Романтичні або сімейні стосунки зажадають від вас відповідальності і серйозності. Цей час однаково конфліктний і для закоханих, і для подружніх пар. Не дозволяйте меланхолії і песимізму панувати над вами. Не варто копатися в минулому і впиватися болем, який ви відчували колись.

Риби

Попутний вітер дме у ваші вітрила. Вашому успіху можуть серйозно перешкодити тільки власна неорганізованість і бажання вирішити відразу кілька проблем. Разом з друзями та однодумцями будуйте плани на майбутнє у сфері створення спільних підприємств, громадської та політичної діяльності.

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