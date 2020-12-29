Приготовление салатов не занимает много времени и под силу даже начинающему кулинару. Кроме того, эта категория блюд полезна и питательна, а также способна послужить настоящим украшением праздничного стола. Участник кулинарного шоу «МастерШеф»-9 Владимир Лялин поделился новогодней классикой – простыми и вкусными рецептами салатов с курицей и грибами.

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Салат с куриным филе, сыром и орехами

Ингредиенты:

1 крупное куриное филе

200 г твердого сыра

300 г шампиньонов

100 г грецких орехов

2 зубчика чеснока

сливочное масло

майонез

соль

Приготовление:

Куриное филе промыть, очистить от пленок и обсушить бумажным полотенцем. Отварить в подсоленной воде до готовности. Сыр натереть на крупной терке. Шампиньоны порезать тонкими пластинами и обжарить на сливочном масле. По желанию можно использовать консервированные шампиньоны. Орехи и чеснок мелко порубить. Все ингредиенты салата смешать и посолить по вкусу. Заправить майонезом.

Английский салат из шампиньонов с курицей

Ингредиенты:

1 банка консервированной кукурузы

1 куриное филе

500 г шампиньонов

2 сладких болгарских перца

3 помидора

100 г сухариков

соль

майонез

Приготовление:

Куриное филе промыть, очистить и обсушить бумажным полотенцем. Отварить в подсоленной воде до готовности и мелко нарезать. Шампиньоны нарезать кусочками и отварить в отдельной емкости. Перец нарезать соломкой. Помидоры нарезать кубиками. Смешать курицу, грибы, перец, помидоры, кукурузу и сухарики. Добавить майонез, посолить и хорошо перемешать.

Слоеный салат из курицы и грибов

Ингредиенты:

3 крупные картофелины

1 куриное филе

2 головки репчатого лука

3 яйца

1 банка консервированных шампиньонов

рубленая зелень

майонез

Приготовление:

Куриное филе отварить. Отдельно отварить картофель и яйца. Шампиньоны обжарить с мелко нарезанным луком. Приготовленную курицу нарезать. Картофель натереть на терке, посолить. Отдельно натереть яичные белки и желтки. Выложить салат слоями: картофель, курица, шампиньоны с луком, белки, желтки. Каждый слой промазать майонезом. Сверху присыпать рубленой зеленью.

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