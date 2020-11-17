Уже совсем скоро модницам нужно будет сменить легкие платья на что-то потеплее. Например, на брюки. Ведь осень уже вступила в свои права, а значит, холода не за горами. Но что модно в этом сезоне? Какие брюки стоит выбирать осенью 2020? Об этом расскажем в нашем материале.

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Штаны-бананы

Да, всем известные штаны-бананы плавно перекочевали с лета в осень. Только теперь дизайнеры мировых брендов предлагают их немного доработать и разнообразить. В осеннем сезоне можно смело носить такие брюки не только из денима, но и из парчи или кожи. Главное, чтобы они были с высокой посадкой и объемные на бедрах.

Кожаные брюки

Кожа — хит осеннего сезона 2020. В дополнение к классическим черным брюкам дизайнеры предлагают расширить горизонты и отдать предпочтение ярким цветам. Особой популярностью будут пользоваться штаны из красной кожи. Но не стоит останавливаться только на этом. Если вы смелая модница, то яркие брюки — синие, зеленые и даже желтые ― никоим образом вас не испортят.

Брюки палаццо

Брюки палаццо вошли в моду в 30-х годах прошлого века. Да и в 90-х многие выбирали именно такой крой. Что ж, по прошествию 30 лет мода вернулась! Палаццо чаще всего выполнены из легких струящихся тканей, но в осеннем сезоне дизайнеры предлагают поэкспериментировать и приобрести изделия из шерсти. А что, и тепло, и модно!

Бархат

Еще несколько лет назад в моде были бархатные жакеты, и вот спустя некоторое время этот материал опять на пике популярности. Примечательно, что бархатные брюки будут одинаково хорошо смотреться в независимости от кроя — палаццо, бананы или классика. В таком образе любая модница почувствует себя превосходно!

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Брюки клеш

В весенне-летних коллекциях брюки клеш произвели настоящий фурор. Еще бы! 70-е опять в моде! Выбирая подобные брюки, главное обратить внимание на высокую талию и расклешенный низ, который плавно растекается по ноге начиная от колена.

Клетка

Клетка опять в моде. Хотя, как иногда кажется, она никогда и не покидала гардеробы знающий красавиц. В этом сезоне на подиумах можно встретить великое множество клетки: легкие серые варианты, классическая клетка, английская ― «принц Уэльский». Что касается фасонов, то тут уже выбор за вами. Клетка смотрится великолепно на любом фасоне брюк.

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