Любая уважающая себя женщина должна покупать себе новую обувь каждый сезон. А еще лучше, чтобы такой обуви было много! Но как не ошибиться и сделать правильный выбор, чтобы быть самой крутой штучкой? STB.UA предлагает стать вашим персональным гидом в мире моды! О том, какая обувь на пике популярности осенью 2020, читайте в нашем материале.

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Балетки

Ох, и давно уже балетки не были так актуальны. Как говорится, все новое — это хорошо забытое старое! Но! В осеннем сезоне 2020 этот вид женской обуви претерпел некоторые изменения. Так, по подиумам то и дело щеголяли манекенщицы в балетках с квадратным и вытянутым носком. А еще на некоторых моделях был милый ремешок, как на сандаликах для маленьких девочек.

Бантики и рюши

Да-да, вам не показалось. В осеннем сезоне модную женскую пару обуви невозможно представить без милых девичьих бантиков и рюш. И нечего так удивляться, ведь сей аксессуар может вполне гармонично смотреться не только на летних босоножках, но и на осенних теплых ботинках, ботильонах и даже сапожках!

Обувь со шнуровками

Не сдает свои позиции и обувь с обилием шнурков. Такие модели будут уместны в разных ситуациях. Конечно, лучше выбирать подобный вид декора при покупке полусапожек или ботинок на низком или высоком, но устойчивом каблуке. А в сочетании с нежным платьем и косухой вы будете выглядеть на все 100!

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Квадратный носок

90-е вернулись в моду и прочно закрепили свои позиции на всех мировых подиумах. Уже этим летом модницы всего мира щеголяли в босоножках с квадратным носком, так что нечего удивляться, что сия тенденция плавно перекочевала и в осенний сезон. Сапожки, ботинки, туфли и даже сапоги с квадратным носком — то, что модный доктор прописал осенью 2020.

Цепи

Цепи — самая модная тенденция обуви этой осенью. И чем больше их, тем лучше. Самым смелым стоит выбирать сапоги и туфли, и — о боги! — даже босоножки (пока еще тепло) с обилием цепей и маленьких цепочек. На изящной женской ножке такая обувь будет выглядеть очень красиво.

Ботфорты

Одно из самых триумфальных возвращений осени 2020 — ботфорты. Только в нынешнем сезоне эта обувь уже не ограничена ни в цвете, ни в фактуре, ни в высоте каблука или форме. Модное правило гласит: долой все стереотипы! Выбор только за вами. Яркие, пастельные, замшевые, лаковые, кожаные или искусственные, с каблуком, шпилькой или вовсе на плоском ходу! Вы не прогадаете. Главное, чтобы хоть одна пара ботфортов была в вашем арсенале.

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