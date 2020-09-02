Маникюр всегда служит завершающим элементом образа женщины. Главное, чтобы руки были ухожены, тогда в целом ваш внешний вид будет аккуратен. Наступила осень, и многие задаются вопросом: какой тон или дизайн подобрать для маникюра? Ведь наверняка есть тренды, которым неплохо бы следовать. Редакция STB.UA подобрала самые актуальные и трендовые цвета для маникюра на осень 2020.

Несомненно, уже несколько сезонов подряд главным и самым желанным маникюром остается нюд. Будь это весна, лето и даже осень, девушки отдают предпочтение пастельным и нежным оттенкам. Вариаций и тонов множество, также как и текстур лака. Среди последних трендов ― полупрозрачные базы, которые имеют нежный подтон. Его наносят в качестве базы и сверху покрывают топом. Ваш маникюр готов.

Также помните о возможных плотных покрытиях в оттенках орхидеи, зефира, небесного и мятного. Такие цвета подчеркнут оставшийся загар на ваших руках, а также дополнят образы в свитерах кофейных тонов.

Френч время от времени возвращается в моду, однако в разных вариациях. Попробуйте поэкспериментировать с линией и делать ее не только белой, но и розовой, небесной или мятной, как это представлено на фото ниже.

Еще одним трендом, который уверенно ворвался в ногтевую индустрию, является использование нескольких тонов одной палитры. То есть вы собираете 5 разных цветов. Таким образом, маникюр будет выглядеть интересно и пойдет под ваш осенний гардероб. Помните: важно выбирать более приглушенные и спокойные тона, чтобы руки не напоминали радугу или детский праздник.

И не будем забывать о неизменной классике на осень — красный, бордовый, винный, коричневый и для любительниц — черный.

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