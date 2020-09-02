Манікюр завжди слугує завершальним елементом образу жінки. Головне, щоб руки були доглянуті, тоді загалом ваш зовнішній вигляд буде акуратний. Настала осінь, і багато хто замислюється: який тон або дизайн обрати для манікюру? Адже напевно є тренди, які варто наслідувати. Редакція STB.UA дібрала найактуальніші і трендові кольори для манікюру на осінь 2020.

Безсумнівно, вже кілька сезонів поспіль головним і найбажанішим манікюром залишається нюд. Будь це весна, літо і навіть осінь, дівчата віддають перевагу пастельним і ніжним відтінкам. Варіацій і тонів безліч, як і текстур лаку. Серед найсвіжіших трендів ― напівпрозорі бази, які мають ніжний подтон. Його наносять в якості бази і зверху покривають топом. Ваш манікюр готовий.

Також пам’ятайте про щільні покриття у відтінках орхідеї, зефіру, небесного і м’ятного. Такі кольори підкреслять засмагу, що залишилася на ваших руках, а також доповнять образи у светрах кавових тонів.

Френч час від часу повертається в моду, проте в різних варіаціях. Спробуйте поекспериментувати з лінією і робити її не тільки білою, а й рожевою, голубою або м’ятною, як це представлено на фото нижче.

Ще одним трендом, який впевнено увірвався в нігтьову індустрію, є використання кількох тонів однієї палітри. Тобто, ви обираєте 5 різних поєднуваних кольорів. Так манікюр матиме цікавий вигляд і пасуватиме до вашого осіннього гардеробу.

Пам’ятайте: важливо вибирати більш спокійні і приглушені тони, щоб руки не нагадували веселку або дитяче свято.не будемо забувати про незмінну класику на осінь — червоний, бордовий, винний, коричневий і для любительок — чорний.

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