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Когда начинаются осенние каникулы в школе

19.10.2020

Совсем скоро во всех школах Украины начнутся каникулы, во время которых ученики смогут отдыхать целую неделю. Однако эпидемическая проблема Covid-19 внесла свои коррективы в работу всех учебных заведений Украины. Так когда же можно планировать отдых с детьми? Когда в Украине будут осенние каникулы, узнайте в материале!

когда осенние каникулы в школах

Министерство образования Украины дало рекомендации по установлению дат осенних каникул в 2020 году.
Поскольку эпидемическая проблема Covid-19 внесла свои коррективы в работу всех учебных заведений Украины, осенние каникулы в школах в 2020 году продлятся с 15 по 30 октября. По словам и. о. министра образования Сергея Шкарлета, эти рекомендации будут касаться всех карантинных зон.
В Киеве начать осенние каникулы в школах предлагают с 21 октября. За парты школьники должны вернуться 29 октября. Однако решение о возвращении в учебные заведения будет зависеть от эпидемиологической ситуации в городе.

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