Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Коли починаються осінні канікули в школі

19.10.2020

Зовсім скоро у всіх школах України розпочнуться канікули, під час яких учні зможуть відпочивати цілий тиждень. Однак епідемічна проблема Covid-19 внесла свої корективи в роботу всіх навчальних закладів України. То коли ж можна планувати відпочинок з дітьми? Коли в Україні будуть осінні канікули, дізнайтеся в матеріалі!

коли осінні канікули 2018

Міністерство освіти України дало рекомендації щодо встановлення дат осінніх канікул у 2020 році.
Оскільки епідемічна проблема Covid-19 внесла свої корективи в роботу всіх навчальних закладів України, осінні канікули в школах у 2020 році триватимуть з 15 по 30 жовтня. За словами в. о. міністра освіти Сергія Шкарлета, ці рекомендації будуть стосуватися всіх карантинних зон.
У Києві почати осінні канікули в школах пропонують з 21 жовтня. За парти школярі повинні повернутися 29 жовтня. Однак рішення про повернення до навчальних закладів буде залежати від епідеміологічної ситуації в місті.

Більше на тему: Манікюр у школу

осінні канікули 2018

Читайте нас також у Viber і Telegram.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить