Зовсім скоро у всіх школах України розпочнуться канікули, під час яких учні зможуть відпочивати цілий тиждень. Однак епідемічна проблема Covid-19 внесла свої корективи в роботу всіх навчальних закладів України. То коли ж можна планувати відпочинок з дітьми? Коли в Україні будуть осінні канікули, дізнайтеся в матеріалі!

Міністерство освіти України дало рекомендації щодо встановлення дат осінніх канікул у 2020 році.

Оскільки епідемічна проблема Covid-19 внесла свої корективи в роботу всіх навчальних закладів України, осінні канікули в школах у 2020 році триватимуть з 15 по 30 жовтня. За словами в. о. міністра освіти Сергія Шкарлета, ці рекомендації будуть стосуватися всіх карантинних зон.

У Києві почати осінні канікули в школах пропонують з 21 жовтня. За парти школярі повинні повернутися 29 жовтня. Однак рішення про повернення до навчальних закладів буде залежати від епідеміологічної ситуації в місті.

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