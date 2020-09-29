Смотрите онлайн сериал Солнечные дни на СТБ! Это история о выборе жизненного пути, непростых испытаниях судьбы и настоящей любви.

Главная героиня Светлана уверенно шагает к своей мечте стать актрисой и покорить большую сцену. Она упорно готовится к поступлению в театральное училище, но из-за волнения не сдает экзамены и заваливает главное выступление. Неожиданно слова поддержки девушке высказывает ее кумир – актер Артем Бовенко, который был членом приемной комиссии. Он отметил, что у Светланы есть талант и ей обязательно стоит попробовать вступить в следующем году.

В мелодраме с элементами комедии Солнечные дни главная героиня выходит замуж и рожает ребенка. Но через некоторое время муж оставляет ее с маленькой дочкой на руках. Какие теперь могут быть мечты об актерской профессии, когда нужно самостоятельно обеспечивать ребенка? Поэтому Светлана отказывается от обучения и овладевает профессией риэлтора.

Однажды в ее компанию обращается тот самый актер Артем Бовенко. Правда, он давно утратил популярность из-за досадного конфликта с продюсером. Между Артемом и Светланой вспыхивают чувства, но они тщательно пытаются их скрывать и играть в друзей. Как сложатся судьбы героев? И будет ли у их отношений счастливый финал? Смотрите онлайн в сериале Солнечные дни на СТБ!

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Сериал Солнечные дни начнется 02 октября. Что случится с героями сериала Солнечные дни? 1 серия на СТБ уже 02.10.2020