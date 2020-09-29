Дивіться онлайн серіал Сонячні дні на СТБ! Це історія про вибір життєвого шляху, непрості випробування долі та справжнє кохання.

Головна героїня Світлана впевнено крокує до своєї мрії стати актрисою та підкорити велику сцену. Вона наполегливо готується до вступу в театральне училище, але через хвилювання не складає іспити й завалює головний виступ. Неочікувано слова підтримки дівчині висловлює її кумир – актор Артем Бовенко, який був членом приймальної комісії. Він зауважив, що у Світлани є талант і їй обов’язково варто спробувати вступити в наступному році.

У мелодрамі з елементами комедії Сонячні дні головна героїня виходить заміж і народжує дитину. Але через деякий час чоловік покидає її з маленькою донькою на руках. Які тепер можуть бути мрії про акторську професію, коли потрібно самотужки забезпечувати дитину? Тому Світлана відмовляється від навчання й опановує професію ріелтора.

Одного дня у її компанію звертається той самий актор Артем Бовенко. Щоправда, він вже давно втратив популярність, через прикрий конфлікт із продюсером. Між Артемом і Світланою спалахують почуття, але вони ретельно намагаються їх приховувати та грати в друзів. Як складуться долі героїв? І чи матимуть їхні стосунки щасливий фінал? Дивіться онлайн у серіалі Сонячні дні на СТБ!

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Серіал Сонячні дні розпочнеться 02 жовтня. Що трапиться з героями серіалу Сонячні дні? 1 серія на СТБ вже 02.10.2020