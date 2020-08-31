Как настроить ребенка на учебу после летних каникул

Неудивительно, что лето – любимое время года для детишек. Три месяца напролет можно беззаботно играть, гулять с друзьями и совсем не вспоминать об учебе. Однако в конце августа вспомнить о школе все-таки придется. О том, как правильно помочь ребенку настроиться на учебу после длительного отдыха, рассказала психолог Ирина Шабаева.

Как сделать, чтобы ребенок легко втянулся в рабочий процесс

Переход к полному нагрузок учебному году должен проходить плавно. Еще вчера ребенок гулял в свое удовольствие, играл с друзьями и кушал мороженое, а сегодня родители объявляют, что все, «лето закончилось» и «уже школа». Необходимость так резко вливаться в рабочий режим после беззаботных трех месяцев не только может стать для вашего чада стрессом, но и отбить желание возвращаться за парту и учиться вообще.

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Чтобы у ребенка не сформировалось негативное восприятие школы, не акцентируйте внимание на том, что каникулы закончились, и позвольте сыну или дочке в течение первого месяца проводить свободное от занятий время так же, как и летом. Постепенно мотивируйте детей, а не выдвигайте жесткие требования. Например, если ребенку сложно просыпаться рано утром, попробуйте заманить его вкусным завтраком.

Кроме того, важно, чтобы малыш понимал, зачем он ходит в школу. Не апеллируйте абстрактными фразами вроде «вот, будешь учиться – тебя ждет светлое будущее». Это должны быть абсолютно прикладные моменты. К примеру, если папа говорит, что математика нужна, пусть папа покажет, в чем именно каждый день ему самому математика помогает. Все должно быть честно. Если родители говорят, что надо учиться, показывайе, где вы это применяете.



Как настроить ребенка на учебу

Родители часто используют в воспитании метод кнута и пряника. Но при этом часто делают ошибку в том, на что ставить акцент. Даже если в процентном соотношении 12-бальных отметок у него гораздо меньше, чем тех же восьмерок, важно ярко реагировать на лучшие оценки.

Зачастую родители ярко реагируют на что-то плохое. Когда ребенок приносит оценки 9–10, они считают, что все хорошо. В таком случае их реакция бледная, никакая. Потому ребенок даже не чувствует, что это действительно достижение и он молодец. Но когда он приносит 6 баллов – фейерверк эмоций, куча комментариев.

В идеале родители должны хвалить ребенка за любые хорошие оценки! И гораздо менее эмоционально реагировать на плохие. Человеческий мозг настроен запоминать то, что было сказано с эмоциями.

Как настроить на учебу первоклассника

Учитывая, что первоклассник совсем недавно был ребенком садика, где прыгал и скакал, его учебный процесс должен быть связан с игрой. Потому что игровая деятельность ему более понятна. Сейчас многие жалуются, что на переменках первоклассники висят на люстре, прыгают до потолка и бегают, а должны тихонько ходить под стеночкой.

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Однако, даже если ваше чадо ругает учительница, послушайте, кивните головой, но ребенка не ругайте. Первоклашкам очень важно играть! Во время веселья, криков и догонялок у них созревает мозг. Рамки безопасности конечно нужно соблюдать, но ругать его за то, что он бегал на переменке – неправильно.

Также для первоклашек очень важна похвала – любая написанная им закарлючка, любое достижение должно позитивно оцениваться. Он должен понимать, что это круто. К примеру, ваш сын узнал что-то про природу или, несмотря на то, что родители рассказывали это сотню раз, узнал, зачем чистить зубы. Он молодец и крутяшка. Нужно фиксировать его достижения. Прошел день, спросите, что нового он узнал. Ребенок расскажет, а вы оцените. Тогда он будет понимать, почему туда ходит, и ему будет хотеться приходить к родителям и что-то рассказывать, ведь они не только слушают, но и реагируют.

Что делать, если ребенок откровенно показывает нежелание ходить в школу

Если ребенок не хочет возвращаться в школу – это явный сигнал о проблеме. Ведь школа – это не только место, где учат. Школа – это еще и друзья, коллектив и общение.

Когда я вижу ребенка, который категорически не хочет возвращаться в школу, понимаю: либо у него совсем нет друзей, либо он серьезно отстает по учебе и его ругают. В таком случае школа ассоциируется у него только с негативом, и каждый день он заставляет себя идти туда, где ему плохо.

В таком случае, если у родителя нет глубокого контакта с ребенком, а учительница не может объяснить, в чем причина протеста, нужно обращаться к специалисту.

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Выделим основные моменты:

• Плавный переход от каникул к учебному процессу.

• Не акцентировать внимание на том, что каникулы закончились.

• Объяснить ребенку, для чего ему учиться.

• Хвалите сына или дочь не только за отличные, но и за хорошие оценки.

• Не ругайте первоклассника за игры на переменах.

• Хвалите за любые достижения.

• Если ребенок категорически не хочет идти в школу, выясните причину.



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