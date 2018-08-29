1 сентября – важный день в жизни каждого школьника. Форма отглажена, банты и галстуки ждут своего звездного часа, осталось лишь купить красивый букет для любимой учительницы. Не каждый ребенок хочет стоять на линейке с обычными цветами, поэтому родителям приходится изощряться и даже самим создавать оригинальные букеты на 1 сентября. Как это сделать в домашних условиях и какой букет понесет в школу сын тренеров «Зважені та щасливі» Вячеслава и Марины Узелковых – читайте в материале.
Существуют букеты из леденцов, шоколада, овощей, салфеток, проволоки, шариков и, конечно же, живых цветов. Приносят их в причудливых вазах из цветных карандашей или в оригинально украшенных коробочках.
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Основные советы по букету на 1 сентября
- Букет для первоклассника не должен быть объемным и тяжелым. Вашему ребенку предстоит выстоять 30 минут или больше на торжественной линейке, держа ваше произведение искусства в руках. Что касается выбора цветов, то гладиолусы точно брать не стоит. Такой букет закроет собой почти всего малыша.
- Для молодой учительницы лучше выбрать небольшие цветы пастельной гаммы.
- Для учителя с большим педагогическим стажем подойдет яркий букет с крупными цветами – хризантемами или георгинами.
- Стоит учесть и возраст ребенка. Маленький букетик подходит первоклассникам, в руках же старшеклассников он будет выглядеть нелепо.
- Чтобы букет не пачкал руки, оберните его в упаковку.
- Полевые цветы прекрасны своим ароматом, но также они могут спровоцировать аллергическую реакцию.
- При выборе или самостоятельном составлении букета обратите внимание на его прочность. Если рассыпется, будет неловко.
- Хотите, чтобы живые цветы долго оставались свежими, – купите специальную флористическую губку (пиафлор), затем поместите всю конструкцию в корзину.
«Сладкий букет» – хит сезона. Выглядит он необычно, сразу и не догадаешься, что внутри спрятаны сладости.
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Вам понадобится:
- разноцветные кусочки ткани, предлагаем взять белые и розовые
- проволока или шпажки
- ножницы
- скотч
- фетр или любая другая плотная ткань зеленого цвета
- ленточки зелёного цвета, желательно в тон с плотной тканью
- шоколадные конфеты (лучше выбрать удлиненной конусовидной или овальной формы)
Теперь наберитесь терпения, возможно, у вас не сразу получится аккуратно завернуть конфеты в ткань, чтобы они были похожи на цветок. Главное – искреннее желание сделать красивый и необычный подарок.
Сладкий букет тюльпанов – пошагово
- Ткань нарезать на квадратики одинакового размера – столько, сколько цветов в вашем букете. В каждый из них заверните конфету. Шпажку просуньте сквозь конфету и зафиксируйте у основания скотчем. В результате должен получиться бутон тюльпана на длинном стебле, в цветке которого спрятана конфета.
- Шпажку оберните зеленой ленточкой и зафиксируйте сверху и снизу скотчем.
- Осталось добавить листочек. Его вырежьте из зеленого фетра или любой другой ткани, которая хорошо держит форму, и закрепите на стебле скотчем.
- Аналогичным способом сделайте еще несколько цветков, сложите их в букет и перевяжите красивым бантом или лентой. Можно завернуть букет в специальную сетку для флористики, украсить бабочками, божьими коровками или бусинками.
А вот с каким букетом пойдет на 1 сентября сын Вячеслава и Марины Узелковых Роберт:
«Букеты мы всегда покупаем. В нашей стране так принято. Мы купим букетик, и Роберт придет с цветами к учительнице. Она у него действительно прикольная, классная. Роберт любит свою учительницу, – рассказывает Вячеслав. –Тем более надо учить ребенка знакам уважения к учителям, к женщинам. Поэтому мы только за. Как я всегда говорю, неважно, какие цветы – дорогие или дешевые. Главное – внимание, которое ты уделяешь женщине. Я люблю дарить Марине цветы. Покупаю те, которые хочу и когда хочу. Не покупаю, когда это обязательно – в день рождения, 8 Марта. Покупаю цветы жене просто так. Гуляешь, увидел цветок, понравился, купил. Поэтому да, у Роберта будут цветы, и именно он будет дарить их своей учительнице, не родители».
Желаем вам и вашему малышу приятного знакомства с миром знаний. Пусть учёба будет лёгкой, приятной и захватывающей.