1 сентября – важный день в жизни каждого школьника. Форма отглажена, банты и галстуки ждут своего звездного часа, осталось лишь купить красивый букет для любимой учительницы. Не каждый ребенок хочет стоять на линейке с обычными цветами, поэтому родителям приходится изощряться и даже самим создавать оригинальные букеты на 1 сентября. Как это сделать в домашних условиях и какой букет понесет в школу сын тренеров «Зважені та щасливі» Вячеслава и Марины Узелковых – читайте в материале.

Существуют букеты из леденцов, шоколада, овощей, салфеток, проволоки, шариков и, конечно же, живых цветов. Приносят их в причудливых вазах из цветных карандашей или в оригинально украшенных коробочках.

Больше по теме: Сколько стоит собрать ребенка в школу и какие вещи необходимо приобрести: инфографика

Основные советы по букету на 1 сентября

Букет для первоклассника не должен быть объемным и тяжелым. Вашему ребенку предстоит выстоять 30 минут или больше на торжественной линейке, держа ваше произведение искусства в руках. Что касается выбора цветов, то гладиолусы точно брать не стоит. Такой букет закроет собой почти всего малыша.

Для молодой учительницы лучше выбрать небольшие цветы пастельной гаммы.

Для учителя с большим педагогическим стажем подойдет яркий букет с крупными цветами – хризантемами или георгинами.

Стоит учесть и возраст ребенка. Маленький букетик подходит первоклассникам, в руках же старшеклассников он будет выглядеть нелепо.

Чтобы букет не пачкал руки, оберните его в упаковку.

Полевые цветы прекрасны своим ароматом, но также они могут спровоцировать аллергическую реакцию.

При выборе или самостоятельном составлении букета обратите внимание на его прочность. Если рассыпется, будет неловко.

Хотите, чтобы живые цветы долго оставались свежими, – купите специальную флористическую губку (пиафлор), затем поместите всю конструкцию в корзину.

«Сладкий букет» – хит сезона. Выглядит он необычно, сразу и не догадаешься, что внутри спрятаны сладости.

Больше по теме: Экономим на покупках к школе: советы экспертов

Вам понадобится:

разноцветные кусочки ткани, предлагаем взять белые и розовые

проволока или шпажки

ножницы

скотч

фетр или любая другая плотная ткань зеленого цвета

ленточки зелёного цвета, желательно в тон с плотной тканью

шоколадные конфеты (лучше выбрать удлиненной конусовидной или овальной формы)

Теперь наберитесь терпения, возможно, у вас не сразу получится аккуратно завернуть конфеты в ткань, чтобы они были похожи на цветок. Главное – искреннее желание сделать красивый и необычный подарок.

Сладкий букет тюльпанов – пошагово

Ткань нарезать на квадратики одинакового размера – столько, сколько цветов в вашем букете. В каждый из них заверните конфету. Шпажку просуньте сквозь конфету и зафиксируйте у основания скотчем. В результате должен получиться бутон тюльпана на длинном стебле, в цветке которого спрятана конфета.

Шпажку оберните зеленой ленточкой и зафиксируйте сверху и снизу скотчем.

Осталось добавить листочек. Его вырежьте из зеленого фетра или любой другой ткани, которая хорошо держит форму, и закрепите на стебле скотчем.

Аналогичным способом сделайте еще несколько цветков, сложите их в букет и перевяжите красивым бантом или лентой. Можно завернуть букет в специальную сетку для флористики, украсить бабочками, божьими коровками или бусинками.

А вот с каким букетом пойдет на 1 сентября сын Вячеслава и Марины Узелковых Роберт:

«Букеты мы всегда покупаем. В нашей стране так принято. Мы купим букетик, и Роберт придет с цветами к учительнице. Она у него действительно прикольная, классная. Роберт любит свою учительницу, – рассказывает Вячеслав. –Тем более надо учить ребенка знакам уважения к учителям, к женщинам. Поэтому мы только за. Как я всегда говорю, неважно, какие цветы – дорогие или дешевые. Главное – внимание, которое ты уделяешь женщине. Я люблю дарить Марине цветы. Покупаю те, которые хочу и когда хочу. Не покупаю, когда это обязательно – в день рождения, 8 Марта. Покупаю цветы жене просто так. Гуляешь, увидел цветок, понравился, купил. Поэтому да, у Роберта будут цветы, и именно он будет дарить их своей учительнице, не родители».

Желаем вам и вашему малышу приятного знакомства с миром знаний. Пусть учёба будет лёгкой, приятной и захватывающей.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ.