Гороскоп на сентябрь 2020 года расскажет, кого из знаков зодиака ждут кардинальные перемены в личной жизни, а кому нужно остановиться и поразмыслить над своим будущим. Что приготовили звезды каждому знаку зодиака в первый месяц осени? Читайте гороскоп на сентябрь 2020 года и найдите ответы на все вопросы.

Овны

Для Овнов сентябрь будет весьма продуктивным месяцем. Правда, на первый план выйдут отношения с коллегами, однако именно в это время вы сможете наконец-то завершить все проекты, на которые потратили очень много сил. В личной жизни у Овнов все спокойно. Разве что мелкие бытовые проблемы время от времени будут давать о себе знать.

Тельцы

Прекрасный месяц для планирования и подготовки некой финансовой подушки. А вот в работе вас ждет большой успех. Вы постоянно генерируете новые идеи. Начальство оценит, а недруги лопнут от зависти. В семейных отношениях тишь да гладь. Поздравляем.

Близнецы

Для Близнецов сентябрь будет одним из решающих месяцев. На работе от вас очень много ожидают. Так что готовьтесь потратить много сил на реализацию задуманного. Однако есть вероятность небольших проблем. Обратитесь за помощью к любимому человеку. В нем вы найдете утешение и, возможно, решение своего недовольства.

Раки

Для Раков сентябрь пройдет под девизом ожидания отпуска. Да-да, коронавирус внес свои коррективы. Однако, учитывая нестабильную ситуацию, звезды советуют не строить долгосрочных планов, потому что все может измениться в один миг. Не стоит совершать крупных покупок. Отложите все до следующего месяца. Одиноких представителей знака в сентябре ждет новое перспективное знакомство. Не упустите свой шанс.

Львы

Сентябрь для Львов будет весьма удачным: и на работе, и в семейных отношениях не намечается конфликтов. А даже наоборот. Однако вы слишком подозрительны. Не стоит перепроверять всю информацию, о которой вы узнаете. Это может раздражать окружающих. Также звезды советуют найти немного времени для себя.

Девы

Для Дев сентябрь будет ключевым месяцем года. Вам нужно хорошенько разобраться и подумать, чего вы на самом деле хотите. Пока вы не избавитесь от всех своих тараканов, вам будет очень сложно наладить контакты в любой сфере. Если нужно, обратитесь за консультацией к специалисту. И пройдите профилактический медосмотр. Ваше здоровье под угрозой.

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Весы

Сентябрь станет для вас, пожалуй, лучшим месяцем в году. Вы так и светитесь от счастья. И не удивительно: ваша вторая половинка окружила вас любовью и заботой. Готовьтесь: в этом месяце вы можете получить предложение руки и сердца. Что касается одиноких Весов, то в сентябре есть большая вероятность начала ошеломляющего романа. Чем он закончится, будет зависеть только от вас.

Скорпионы

Прекрасное время для смены работы или повышения по службе. Вы проявили все свои лучшие качества, так что пришла пора пожинать плоды своей работы. Однако в личных отношениях может наступить продолжительный кризис. Постарайтесь не раздражаться по мелочам и проявите больше терпения по отношению к своей второй половинке.

Стрельцы

Для Стрельцов сентябрь станет роковым месяцем. В рабочих отношениях вам наконец-то удастся вывести недругов на чистую воду. Однако в попытке наказать соперника не перегибайте палку. Всему есть предел. В личных отношениях возможны небольшие конфликты. Однако благодаря вашей бесконечной мудрости и любви вы их очень быстро разрешите.

Козероги

Козероги по натуре своей трудоголики, которые не привыкли замечать стресс. Но сентябрь сделает их ленивыми и уязвимыми. В этом есть и плюсы: представители знака поймут, что последнее время жили на износ и пора бы немного отдохнуть. Есть смысл уехать на несколько дней в другое место. Проявите уважение к своему организму, иначе в таком темпе он долго не протянет, а это может повлечь за собой истощение.

Водолеи

С первым месяцем осени Водолеям может показаться, что их жизнь потеряла смысл и яркие краски. Однако не стоит сильно расстраиваться, ведь сентябрь принесет вам только хорошие новости. И пусть солнце уже не греет так сильно, зато в душе у вас вечное лето.

Рыбы

Осень станет прорывом для Рыб. В сентябре они с энтузиазмом приступят к делам, начнут добиваться крупных целей. Возможно, это будет связано с желанием показать себе или кому-то, на что вы на самом деле способны. Однако будьте благоразумны и не переступайте рамки дозволенного. Именно тогда вас будет ждать ошеломляющий успех. А пойти по головам вы всегда успеете.

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