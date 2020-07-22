Середина лета. Время отпусков и отдыха. Но, учитывая нестабильную ситуацию в стране и мире в целом, кому-то явно придется подождать с морем. Однако июль приготовил много интересного и полезного: бонусы, повышения и прибавку к зарплате. Читайте финансовый гороскоп для каждого знака зодиака на июль 2020 года. И пусть все ваши покупки принесут вам радость и удовольствие.

Овен

Пока ваше финансовое положение оставляет желать лучшего. Из-за кризиса ваши запасы иссякли. Так что немного затяните ремень и не совершайте необдуманных покупок. Скорее всего, никаких финансовых потерь не случится, но перестраховаться не помешает.

Телец

В июне вы потратили слишком много денег. Однако ваши покупки были весьма удачными. Что касается второго месяца лета, то звезды советуют постараться накопить немного денег. Кто знает, возможно, в августе вас ждет отпуск.

Близнецы

Ваше финансовое положение стабильно. Вы уверенно стоите на ногах. Однако звезды советуют воздержаться от спонтанных покупок. Лучше отложите немного. В конце месяца есть вероятность получить наследство.

Рак

У вас все стабильно. В связи с карантином денег стало меньше. Однако это дало старт новым идеям и возможностям. Можно вложить часть денег в выгодное дело или одолжить под проценты.

Лев

На вашем пути грядут перемены. И они, между прочим, очень приятные. Скорее всего, вас повысят на работе или выдадут премию. Что ж, пришла пора брать на себя больше ответственности. Главное, не бойтесь. У вас все получится.

Дева

Ваша душа желает перемен. Однако пока этого не предвидится. Возможно, вам стоит сменить место работы, но к такому решению нужно подходить очень серьезно. Не гоните лошадей. И помните, что у вас все будет. Немного подождите. Перемены уже близко.

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Весы

Вы затеяли ремонт. Именно поэтому все финансовые потоки будут идти исключительно на это. Не огорчайтесь. Зато через месяц вас ожидает приятный бонус в виде премии.

Скорпион

Вы очень долго копили деньги. Пришло время их потратить. Но это не значит, что нужно спустить всю сумму на шопинг. Можно инвестировать или положить деньги в банк под проценты.

Стрелец

Плавное и размеренное улучшение вашего финансового состояния придаст вам силы и воодушевит. Пришло время смелых решений. Не бойтесь рисковать. Вас ожидает успех в любых начинаниях.

Козерог

Вы слишком доверчивы. Перестаньте одалживать деньги всем подряд. Иначе есть риск того, что долг вам не вернут. Пересмотрите свое окружение — среди ваших знакомых затесался человек, который хочет кинуть вас на деньги.

Водолей

Ваша душа требует праздника! Так, может, пусть он произойдет? Иногда стоит забыть об осторожности и подарить себе веселье и положительные эмоции. Сейчас они вам жизненно необходимы.

Рыбы

Ваши финансы поют романсы. Как бы прискорбно это ни звучало. Пришло время затянуть потуже пояс. И перестаньте покупать ненужные вещи и вкусняшки. Это поглощает львиную долю ваших доходов. Постарайтесь составлять список покупок и четко ему следуйте. А еще — запишитесь на курсы финансовой грамотности. Они вам не помешают.

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