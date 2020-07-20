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Что читать: книги по мотивации от Марины Боржемской

20.07.2020

Что прочитать, чтобы смотивировать себя к действию? Иногда нам не хватает вдохновения на подвиги или мотивации встать и сделать что-то полезное. Тренер проекта «Зважені та щасливі»-9 Марина Боржемская поделилась своей подборкой книг для мотивации и саморазвития. Подробнее читайте в материале.

книги

Книги по мотивации

Эрик Бертран Ларссен  —  «Сейчас»

Хватит пассивно наблюдать, как дни проходят один за другим! Начните полноценно жить. Без сожаления о прошлом и размышлений о будущем.

Хэл Элрод —  «Магия утра»

Некоторые книги меняют наше отношение к жизни. И лишь редкие из них меняют наш образ жизни и поведение. Именно утро задает тон всему дню, и как важно его провести правильно.

Келли Макгонигал  —  «Сила воли»

Вы даже не представляете, насколько недооцениваете свои возможности! По методике Макгонигал воспитать в себе силу воли, оказывается, удивительно легко.

Барбара Шер — «Лучше поздно, чем никогда»

Даниэль Канеман — «Думай медленно, решай быстро»

Один из самых известных психологов мира, чья книга показывает, насколько часто люди совершают глупые ошибки в повседневных ситуациях. Эта книга учит здраво мыслить.

Фил Найт — «Продавец обуви»

История компании Nike, рассказанная ее основателем о том, как он решился на новую инициативу, которая спустя много лет сделала его основателем одного из самых известных брендов мира.

Брайан Трейси — «Выйди из зоны комфорта»

Книга № 1 по саморазвитию. Она переведена на 40 языков. Куплено более 1 200 000 экземпляров. Эта книга сделала Трейси тем, кто он есть сейчас — звездой и гуру для всех, кто стремится к эффективности.

Дэн Вальдшмидт —  «Будь лучшей версией себя»

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Барбара Шер и Энни Готлиб — «Мечтать не вредно»

Отпустите прошлое и двигайтесь вперед, потому что жизнь слишком коротка, а ваш уникальный потенциал слишком ценен, чтобы тратить его впустую!


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Публикация от Боржемская-Узелкова Марина (@uzelkova.marina)


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