Что читать: книги по мотивации от Марины Боржемской
20.07.2020
Что прочитать, чтобы смотивировать себя к действию? Иногда нам не хватает вдохновения на подвиги или мотивации встать и сделать что-то полезное. Тренер проекта «Зважені та щасливі»-9Марина Боржемская поделилась своей подборкой книг для мотивации и саморазвития. Подробнее читайте в материале.
Книги по мотивации
Эрик Бертран Ларссен — «Сейчас»
Хватит пассивно наблюдать, как дни проходят один за другим! Начните полноценно жить. Без сожаления о прошлом и размышлений о будущем.
Хэл Элрод — «Магия утра»
Некоторые книги меняют наше отношение к жизни. И лишь редкие из них меняют наш образ жизни и поведение. Именно утро задает тон всему дню, и как важно его провести правильно.
Келли Макгонигал — «Сила воли»
Вы даже не представляете, насколько недооцениваете свои возможности! По методике Макгонигал воспитать в себе силу воли, оказывается, удивительно легко.
Барбара Шер — «Лучше поздно, чем никогда»
Даниэль Канеман — «Думай медленно, решай быстро»
Один из самых известных психологов мира, чья книга показывает, насколько часто люди совершают глупые ошибки в повседневных ситуациях. Эта книга учит здраво мыслить.
Фил Найт — «Продавец обуви»
История компании Nike, рассказанная ее основателем о том, как он решился на новую инициативу, которая спустя много лет сделала его основателем одного из самых известных брендов мира.
Брайан Трейси — «Выйди из зоны комфорта»
Книга № 1 по саморазвитию. Она переведена на 40 языков. Куплено более 1 200 000 экземпляров. Эта книга сделала Трейси тем, кто он есть сейчас — звездой и гуру для всех, кто стремится к эффективности.