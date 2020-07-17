Гороскоп на 18 июля 2020 года поможет всем знакам зодиака направить силы в верное русло. С чего начать день и как его правильно закончить — узнайте в подробном гороскопе на 18 июля 2020 года.

Больше по теме: Любовный гороскоп на 2020 год от Хаяла Алекперова

Овен

Судьба дает вам время на отдых. Останьтесь наедине с собой, ведь сейчас это самое лучшее решение. Пора переосмыслить все, чтобы идти в верном направлении.

Телец

Не знаете, как поступить? Вам поможет простой составленный лист со всеми плюсами и минусами. Положитесь сегодня на свое чутье и логику.

Близнецы

Близнецам пора остепениться и задуматься, к чему они идут. Кажется, что вы потеряли цель и уже работаете на автопилоте.

Рак

Долгожданная встреча состоится! Обсудите все ваши проблемы с другом или близким человеком. Вам помогут найти выход из ситуации.

Лев

Звезды в недоумении, зачем вы, находясь в светлой полосе, вечно ждете темную? К чему искать подвох от приятных новостей? Наслаждайтесь прекрасными событиями, записывайте их на камеру, берите все от жизни по максимуму.

Дева

Научитесь отпускать, меньше принимайте все близко к сердцу. Тогда сможете отличать, кто хороший друг, а кто — нет. Пора перестать быть таким наивным.

Весы

Смотря в глаза проблеме, вы теряетесь и боитесь высказать все как есть. Если и дальше будете продолжать молчать, то ничего не решиться.

Скорпион

Не пугайтесь новостей, что нагрянут в ваш дом с самого утра. День будет действительно хорошим и легким! Однако помните: сначала проанализируйте, составьте план действий, а потом приступайте к исполнению. Ведь спешка точно не поможет вам.

Стрелец

Новая любовь, чувства, романтика. Вы заслужили на то, чтобы быть самыми счастливыми. А те, кто в отношениях, получат новых заряд эмоций. Переходите на новый этап, вы давно к нему готовы.

Козерог

Это утро вроде такое же, как обычно, но вы стали смотреть на все по-другому. Что же изменилось? Звезды говорят о том, что Козероги находятся в фазе, когда они максимально наполнены силой и желанием двигаться вперед. Не упускайте такую возможность.

Водолей

Не будьте настолько предвзяты к людям, иначе потеряете расположение даже своих близких. Научитесь слушать чужое мнение, не перебивая. Близкие также многое понимают и стараются вам помочь.

Рыбы

Рыбам не стоит расстраиваться. Да, грядут перемены. Но только сильные люди способны выходить из неудач победителями. Обдумайте, что можете извлечь из ситуации.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ.