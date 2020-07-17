Гороскоп на 18 липня 2020 року допоможе всім знакам зодіаку спрямувати сили у правильне русло. З чого почати день і як його правильно закінчити — дізнайтеся в докладному гороскопі на 18 липня 2020 року.

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Овен

Доля дає вам час на відпочинок. Побудьте наодинці з собою, адже зараз це найкраще рішення. Час переосмислити все, щоб іти в правильному напрямку.

Телець

Не знаєте, як вчинити? Вам допоможе простий складений список з усіма плюсами і мінусами. Покладіться сьогодні на своє чуття і логіку.

Близнюки

Близнюкам час стати розсудливими і задуматися, до чого вони йдуть. Здається, що ви втратили мету і вже працюєте на автопілоті.

Рак

Довгоочікувана зустріч відбудеться! Обговоріть усі ваші проблеми з другом або близькою людиною. Вам допоможуть знайти вихід із ситуації.

Лев

Зірки здивовані, чому ви, перебуваючи у світлій смузі, вічно чекаєте на темну? Навіщо шукати підступ від приємних новин? Насолоджуйтеся прекрасними подіями, записуйте їх на камеру, беріть від життя все по максимуму.

Діва

Навчіться відпускати, менше приймайте все близько до серця. Тоді зможете відрізняти, хто хороший друг, а хто — ні. Час перестати бути таким наївним.

Терези

Дивлячись в очі проблемі, ви розгублюєтесь і боїтеся висловити все як є. Якщо далі будете мовчати, то нічого не вирішиться.

Скорпіон

Не лякайтеся новин, що нагрянуть у ваш дім із самого ранку. День буде справді хорошим і легким! Однак пам’ятайте: спочатку проаналізуйте, складіть план дій, а потім беріться до виконання. Адже поспіх точно не допоможе вам.

Стрілець

Нове кохання, почуття, романтика. Ви заслужили на те, щоб бути найщасливішими. А ті, хто у стосунках, отримають новий заряд емоцій. Переходьте на новий етап, ви давно до нього готові.

Козеріг

Цей ранок ніби звичайний, але ви стали дивитися на все по-іншому. Що ж змінилося? Зірки кажуть, що Козероги перебувають у фазі, коли вони максимально наповнені силою і бажанням рухатися вперед. Не проґавте таку можливість.

Водолій

Не будьте настільки упереджені до людей, інакше втратите добре ставлення навіть своїх близьких. Навчіться слухати чужу думку, не перебиваючи. Близькі також багато розуміють і намагаються вам допомогти.

Риби

Рибам не варто засмучуватися. Так, очікуються зміни. Але тільки сильні люди здатні виходити з невдач переможцями. Обміркуйте, що можете отримати із ситуації.

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