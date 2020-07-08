Телеканал СТБ анонсировал первое украинское романтическое реалити, в котором искать свою вторую половинку будет не мужчина, а женщина. Главной героиней проекта «Холостячка» стала талантливая актриса театра и кино, любящая мама — Ксения Мишина. Первое большое эксклюзивное интервью Ксении читайте в материале.

Ксения, как ты отреагировала, получив предложение стать Холостячкой? Долго ли думала, прежде чем согласилась?

Очень интересная произошла со мной история. В прошлом году знакомый интервьюер назвал меня «завидной холостячкой». Тогда мы с этого посмеялись. Спустя какое-то время мне позвонили с телеканала СТБ и предложили стать главной героиней проекта «Холостячка».

Были, конечно, сомнения, но они всегда присутствуют, когда нужно принимать важные решения. К тому же проект формата романтического реалити – это очень серьезный шаг. Но в определенный момент я подумала: «Почему нет? Почему я должна от этого отказываться?» Это уникальный шанс встретить своего человека. И я очень верю в положительный результат.

Что стало решающим фактором?

Кастинг. Я благодарна каналу СТБ, что они заранее огласили мое имя, чтобы у меня был реальный шанс построить отношения именно с теми претендентами, которые изначально заинтересованы во мне. На кастинг придут мужчины, которым интересна именно я. Это стало важным фактором, благодаря которому я сказала «да» на предложение стать Холостячкой.

Как к твоему решению отнеслись твои родители?

Родители отнеслись с интересом, но посоветовали самостоятельно принимать решение. Все-таки это моя жизнь.

А друзья?

Они уверены, что это будет очень интересное приключение. Обязательно будут смотреть и меня поддерживать.

Как к тому, что ты будешь участвовать в проекте, отнесся твой сын Платон?

Он принимает это как должное. «У мамы будет проект? Хорошо». К тому же он очень уважает мою профессию и также испытывает к ней большой интерес. Платон в курсе, что я буду участвовать в таком проекте. Но конкретно о нюансах и концепции я не рассказывала.

Ты действительно веришь, что сможешь влюбиться на проекте?

Да. Почему нет? Я долго над этим думала и допускаю, что так оно и будет. Камеры присутствуют каждый день в моей жизни, независимо от формата проекта. И я не хочу себе в голове формировать рамки. Это моя жизнь. Я могу встретить своего человека где угодно. И хочу пройти этот период жизни искренне и открыто, с верой в то, что все закончится максимально успешно.

«Холостячка» ― это крутое путешествие, но, конечно, у меня есть небольшой страх. Много мыслей, как положительных, так и не очень. Но это нормально перед шагом в неизвестность. Я ранее не участвовала в романтических реалити, но верю и настраиваю себя на самый лучший результат.

Уверена, все вокруг считают, что у такой девушки, как Ксения Мишина, отбоя от мужчин нет. Или это не так?

Большую часть своей жизни я посвящаю работе. Часто мне не хватает времени на себя, а тем более, на подобные задачи ― с кем-то познакомиться. Поэтому говорить, что в моей жизни присутствует огромное количество мужчин и у меня нет от них отбоя, не могу никак. Я живу, работаю и уверена, что встретить человека можно везде. А если мне сейчас предлагают для этого специальную платформу, то почему отказываться?

Интересно исследовать себя, свои желания, приоритеты и поведение в выборе мужчины. Научиться чувствовать, кто и что нравится, и попробовать разобраться в мужской психологии. Это время на проекте будет отведено специально для меня и моих вопросов. И это очень классно.

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Признайся: какого же мужчину ты мечтаешь встретить на проекте?

Своего. Меня часто спрашивают, какой он должен быть. Да, у меня есть приоритеты в выборе мужчины, как и у каждой женщины. Но прежде всего, своего мужчину нужно почувствовать.

Я иду изучать в этом проекте и себя в том числе. Могу назвать кучу стереотипных качеств характера: умный, красивый, ответственный, любящий. Это все понятно. Но он просто должен быть максимально Твоим, будто завершающей частью тебя. И, конечно, такого мужчину нужно заслужить.

Когда закончились предыдущие отношения? Почему?

Опыт оказался не очень хорошим. Все закончилось где-то год назад. В большей степени там присутствовал обман. Думаю, каждая женщина сталкивалась в жизни с подобным, но опять же: это опыт. Для того, чтобы встретить своего мужчину, нужно много чего пройти и понять, прочувствовать и обрести понимание того, каким он должен быть. Это как через тернии…

Что не приемлешь в отношениях?

Трусость, абьюз и обман. Мне важно, чтобы мужчина умел принимать решения и отвечать за них. Целенаправленность, самообладание, спокойствие также очень важны. У меня очень эмоциональный темперамент и работа. Хочется, чтобы рядом был человек, который будет создавать чувство безопасности и спокойствия.

Мне кажется, встречая такого мужчину, совершенно перестаешь бояться своих неудач и ошибок. Начинаешь к этому относиться по-другому, философски, принимая все отрицательные моменты и преобразовывая их в положительные. Очень важно, чтобы был рядом человек, который не давал бы тебе сойти с рельс.

Как работа влияет на личную жизнь?

Далеко не все мужчины понимают профессии, подобные моей. Поцелуи, длительные съемки, плотный график. Прежде всего, ключом к взаимопониманию является осознанность, принятие и ответственность выбора. Построение искренних добрых отношений ― огромная работа двух людей и взаимная самоотдача.

Взаимоуважение ― очень тонкая грань, которую каждый должен поддерживать.

Когда была на свидании последний раз?

Давно (смеется).

Идеальное свидание для тебя…

Идеальное для меня свидание ― свидание с человеком, который мне нравится. Это не зависит от места и времени. Просто рядом мужчина, который меня вдохновляет и притягивает. Можно и на скамейке с мороженым (улыбается).

Лучшее свидание в твоей жизни…

Чего-то неординарного не было. Думаю, все впереди. Первое свидание у мужчин и женщин всегда аккуратное. Вряд ли мужчина повезет тебя прыгать с парашютом или катать на воздушном шаре. Это просто знакомство, разговор. А дальше уже вступают в силу фантазия и поступки, ведущие развитие отношений.

После сложного расставания с отцом Платона не разочаровалась в отношениях, мужчинах, браке?

Совершенно ничего такого не было. Я прожила этот период, не задумываясь и не анализируя. Конечно, было сложно, и я столкнулась с кучей материальных трудностей. Я себя особо не грузила, но и времени на это не было. Видимо, потому что это было осознанным решением и четким пониманием, что с этим человеком ничего не получится.

Могла бы связать свою жизнь с иностранцем?

У меня нет предрассудков по поводу языка или национальности.

Как относишься к разнице в возрасте? Могла бы влюбиться в мужчину намного младше/старше?

И таких предрассудков у меня нет. Я допускаю в жизни разные варианты и не сужу выбор других людей. Уверена, что при большой разнице могут быть прекрасные отношения.

Ты ревнивая?

Если есть весомый аргумент для моей ревности, то да. Я всегда очень серьезно отношусь.

Если бы это был известный человек, у которого много поклонниц…

Без проблем. К такому я спокойно отношусь, поскольку понимаю, кого я выбираю. Но если мне будет некомфортно, покажется, что это переходит все границы и нарушает наши личные отношения, то я задумаюсь. Преданность должна быть всегда.

Были отношения с актерами?

Нет, не было.

Как относишься к служебным романам?

Нормально. Это может быть. Но до сегодняшнего дня такого опыта у меня не было.

Тебе важно финансовое положение мужчины?

Я не люблю считать чужие деньги. Конечно, все мы понимаем, живя в материальном мире, что стабильное финансовое положение ― это важный аспект счастливой жизни. Мы воспитываем себя, своих детей, удовлетворяем потребности и т. д. Но я знаю, что у каждого человека в жизни могут быть разные периоды, и это не значит, что он неудачник или альфонс.

Главное ― видеть в своем мужчине перспективу, стремление к развитию и вместе добиваться поставленных целей.

Знакомила своих мужчин с Платоном? Он быстро сходится с людьми?

Был такой опыт. Платон у меня очень дружелюбный, открытый парень, не испытывает никаких сложностей в общении, поэтому отрицательных либо негативных моментов никогда не возникало. Как и ревности. К тому же он очень любит общаться с мужчинами. Особенно с теми, кто по истине может его чему-то научить и искренне относится. Дети все чувствуют.

Говорит, чтобы ходила на свидания?

Недавно сказал, что хочет братика или сестричку. Но лучше братика. Я говорю: «Платон, нужно же найти мужчину, чтобы создать семью, и тогда уже родить тебе братика или сестричку». А он мне: «Мам, подойди к окну. Посмотри, сколько там мужчин! Выбери, познакомься и сделайте». У него все очень легко и просто (смеется).

Хочешь еще детей?

Да, конечно. Очень хотела бы девочку, чтобы понять и почувствовать разницу в воспитании.

Могла бы построить отношения с мужчиной, у которого есть ребенок?

Безусловно. Очень люблю детей. У меня нет никаких предрассудков по поводу прошлого мужчины. Классно, когда он уже имеет за спиной семейный опыт. Абсолютно не испытываю отрицательных переживаний по этому поводу. Главное, чтобы общение с бывшими женщинами и женами не переходило какие-то рамки.

Тебе легко влюбиться?

Не могу сказать, что я сильно влюбчивая. Были моменты, когда чувства возникали спустя какое-то время, не с первого взгляда. Уверена, если мужчина захочет, он может покорить любую женщину своими поступками. Мы очень чувствительные создания.

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