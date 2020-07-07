Гороскоп на 8 июля 2020 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака в среду. Что особенного должно произойти в этот день? Чего лучше избегать, а на что стоит обратить внимание? Читайте гороскоп на 8 июля от экстрасенсов СТБ.

Овен

Если вы бегаете по делам как сумасшедшие – не переживайте! Затраченные усилия принесут результат. Впрочем, чтобы все шло гладко – качественно выполняйте запланированное.

Телец

Тельцы могут взяться за составление сметы будущих расходов. Удачное время для анализа своих доходов – вероятно, удастся найти пробелы и способы улучшить свое материальное положение.

Близнецы

Сегодня Близнецы могут браться за улаживание конфликтных отношений. Попытки объясниться с близким человеком, обсудить недосказанное и смыть накопившиеся противоречия могут оказаться удачными.

Рак

К Ракам в гости сегодня приедет мощный прилив вдохновения. Используйте его для воплощения близких сердцу замыслов. Важные дела, особенно те, которые связаны с семьей и домом, стоит решать в первой половине дня.

Лев

День будет удачным для мудрых финансовых решений. Советоваться можно с Овнами и Тельцами, но лишь если видите, что их слова подкреплены действиями.

Дева

Проявите мудрость при спорах со старшими. Сегодня упрямость принесет вам только огорчение и разочарование, а вот тактическое отступление добавит вам преимуществ в будущем.

Весы

В личной жизни вам нужно больше прислушиваться к своему партнеру. Особенно тем, у кого накопилось много проблем. После откровенного разговора ваши отношения имеют шансы стать более прочными и надежными.

Скорпион

Поднимайте голову выше и уверенно выполняйте запланированное, даже если у вас планы, как у Наполеона. От усталости вы не застрахованы, впрочем, удача будет ходить рядом со Скорпионами.

Стрелец

Стрельцам сегодня как никогда будет трудно сосредоточиться на повседневных задачах. Водоворот эмоций и растерянность могут привести к не совсем тем последствиям, которые вам бы хотелось видеть. Впрочем, все в ваших руках, поэтому даже совсем неудачное дело со временем сумеете наладить.

Козерог

Козероги будут готовы приобщиться к работе, полезной для широкой публики. Представители знака будут использовать сложные ходы и концепции, чтобы доказать свое дело. Вторая половина дня будет благоприятной для решения семейных вопросов.

Водолей

Слышите, как обсуждают кого-либо за глаза, и сразу же хотите приобщиться с острым словечком к разговору? Есть два варианта: либо поддаться искушению и ввязаться в неоднозначную историю, либо собрать волю в кулак и с чистым сердцем провести остаток дня. Выбирать вам! Впрочем, не забывайте о последствиях.

Рыбы

День пройдет удачно, если увлечься умственной деятельностью, взяться доделывать любимые дела до конца. День будет благоприятным и для реализации финансовых планов.

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