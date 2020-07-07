Гороскоп на 8 липня 2020 року розповість, чого варто чекати кожному знаку зодіаку в середу. Що особливе може статися в цей день? Чого краще уникати, а на що варто звернути увагу? Читайте гороскоп на 8 липня від екстрасенсів СТБ.

Овен

Якщо ви бігаєте у справах як божевільні ― не переживайте! Докладені зусилля принесуть результат. Втім, щоб усе було вдало ― якісно виконуйте заплановане.

Телець

Тельці можуть взятися за складання кошторису майбутніх витрат. Вдалий час для аналізу своїх доходів ― імовірно, вдасться знайти прогалини і способи поліпшити своє матеріальне становище.

Близнюки

Сьогодні Близнюки можуть братися за залагодження конфліктних відносин. Спроби порозумітися з близькою людиною, обговорити недомовлене і змити накопичені суперечності можуть виявитися вдалими.

Рак

Раків сьогодні навідає потужний приплив натхнення. Використовуйте його для втілення близьких серцю задумів. Важливі справи, особливо пов’язані із сім’єю та домом, варто вирішувати в першій половині дня.

Лев

День буде вдалим для мудрих фінансових рішень. Радитися можна з Овнами і Тельцями, та лише якщо бачите, що їхні слова підкріплені діями.

Діва

Проявіть мудрість у суперечках зі старшими. Сьогодні впертість принесе вам тільки засмучення і розчарування, а ось тактичний відступ додасть вам переваг у майбутньому.

Терези

В особистому житті вам потрібно більше прислухатися до свого партнера. Особливо тим, у кого накопичилося багато проблем. Після відвертої розмови ваші стосунки мають шанси стати більш міцними і надійними.

Скорпіон

Підніміть голову вище і впевнено виконуйте заплановане, навіть якщо у вас плани, як у Наполеона. Від утоми ви не застраховані, втім, удача буде ходити поруч зі Скорпіонами.

Стрілець

Стрільцям сьогодні як ніколи буде важко зосередитися на повсякденних завданнях. Вир емоцій і розгубленість можуть призвести до не зовсім тих наслідків, які вам би хотілося бачити. Втім, усе в ваших руках, тому навіть зовсім невдалу справу з часом зумієте налагодити.

Козеріг

Козероги будуть готові долучитися до роботи, корисної для широкого загалу. Представники знаку використовуватимуть складні ходи і концепції, щоб довести свою справу. Друга половина дня видасться сприятливою для вирішення сімейних питань.

Водолій

Чуєте, як обговорюють кого-небудь поза очі, і відразу ж хочете долучитися з гострим слівцем до розмови? Є два варіанти: або піддатися спокусі і вплутатися в неоднозначну історію, або зібрати волю в кулак і з чистим серцем провести залишок дня. Вибирати вам! Втім, не забувайте про наслідки.

Риби

День пройде вдало, якщо захопитися розумовою діяльністю, взятися доробляти улюблені справи до кінця. День буде сприятливим і для реалізації фінансових планів.

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