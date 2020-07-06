Сезонными летними фруктами можно наслаждаться в любом виде! Например, создавая из них кулинарные шедевры. STB.UA знает топ-3 вариантов приготовления абрикосового пирога. Эти десерты станут самыми любимыми лакомствами всей семьи.

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Абрикосово-миндальный пирог

Сочетание абрикоса и миндаля понравится даже самому прихотливому гурману! Этот нежный пирог растает во рту.

Ингредиенты для коржа:

Мука – 150 г

Молотый миндаль или пудра – 150 г

Сахар – 100 г

Сливочное масло – 150 г

Яйца – 2 шт.

Ингредиенты для крема:

Масло сливочное- 200 г

Миндальная пудра – 200 г

Яйца – 6 шт.

Сахарная пудра – 100 г

Абрикосы – 300 г

Приготовление:

Сначала необходимо измельчить миндаль, превратив его в пудру и добавив немного сахара. В посудине смешайте заранее размягченное масло вместе с сахаром, после чего добавьте муку и яйца. Приступим к крему. Взбейте миксером мягкое масло с сахаром, затем засыпьте миндальную пудру. В полученную смесь добавляйте яйца по одной штуке и тщательно перемешивайте на небольшой скорости. Абрикосы средних размеров разрежьте пополам. В форму для выпекания выложите приготовленное тесто, а затем разложите абрикосы и залейте кремом. Отправьте пирог выпекаться в разогретую духовку на 30 мин при температуре 180 градусов.

Подавать к столу десерт можно сразу, для красоты посыпьте пирог слайсами миндаля.

Классический рецепт пирога с абрикосами

Этот способ приготовления летнего десерта вошел в топ-3 рецептов абрикосового пирога не только благодаря своему удивительному вкусу, но и простоте. Необходимые ингредиенты есть в доме каждой хозяйки.

Ингредиенты для пирога с абрикосами:

Мука – 200 г

Масло сливочное – 150 г

Мед (цветочный) – 130 г

Яйца – 4 шт.

Разрыхритель – 1 ч. л.

Лимонный сок – 2 ч. л.

Абрикосы – 300 г

Сахарная пудра

Приготовление:

Отделите белки от желтков. Смешайте мягкое масло со 100 граммами меда, затем добавьте желтки. Масса должна получиться однородной. Белки вместе с соком лимона взбейте миксером в густую пену. В медово-сливочную смесь добавьте муку, смешанную с разрыхлителем и влейте белковую пенку. Форму для выпекания смажьте маслом или покройте бумагой для выпечки. Вылейте тесто. Абрикосы разрежьте пополам и удалите косточки. Выложите фрукты в форму и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут. Перед подачей полейте оставшимся медом.

Абрикосово-творожный пирог

Абрикосовый пирог с творогом довольно простой в приготовлении и обязательно займет почетное место среди любимых десертов вашей семьи.

Ингредиенты для коржа:

Мука – 250 г.

Масло сливочное – 150 г.

Сахар – 100 г.

Яйца – 3 шт.

Разрыхлитель – 2 ч. л.

Ингредиенты для начинки:

Творог – 600 г.

Сахар – 150 г.

Яйца – 3 шт.

Жирные сливки – 200 мл.

Крахмал – 50 г.

Ванильный сахар – 2 ч. л.

Абрикосы – 250 г.

Приготовление:

Масло разотрите с сахаром, добавьте яйца и тщательно перемешайте. Просейте муку, добавьте в нее разрыхлитель и замешайте тесто. Отправьте тесто в форму и выложите сверху абрикосы. Приступайте к творогу. Протрите его через сито, смешайте с яйцами и крохмалом. Взбейте сливки с сахаром – ванильным и обычным, после чего вылейте в творожную массу. Смесь выложите на тесто Отправляйте пирог в разогретую до 180 градусов духовку на 50 минут.

Прежде чем подавать пирог на стол, подождите пока он остынет. Так тесто будет резаться легче и кусочки получатся идеальными. Приятного аппетита!