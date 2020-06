Проект «Я смогу!» Фонда Елены Пинчук не мог оставаться в стороне от эпидемии COVID-19, поэтому разработал специальный цикл лекций, который станет полезным во время карантина и даже после. Организаторы пригласили лучших экспертов дать практические советы, которые позволят предотвратить финансовый кризис и безработицу. В рамках курса будут подниматься вопросы о возможностях мозга и упражнениях по его тренировке, об актуальных профессиях, которые можно получить онлайн и в дальнейшем использовать дистанционно, о юридических аспектах отношений между работником и работодателем, о новых возможностях для реализации, которые открываются перед человеком в период кризиса или вынужденной изоляции.

«В ответ на эпидемию COVID-19 проект “Я смогу!” разработал специальный цикл лекций, который имеет целью облегчить эмоциональное состояние в момент неопределенности, уменьшить уровень стресса, научить выстраивать отношения с членами семьи, спокойно воспринимать обстоятельства и своевременно реагировать на изменения. Курс “Я смогу! COVID-19 response” содержит 10 лекций лучших украинских экспертов, которые не теряют своей актуальности даже вне карантина. Команда лекторов, состоящая из психологов, финансового и юридического консультантов, нейроисследователей, экспертов, реализующих онлайн проекты в различных сферах, даст практические советы, которые позволят предотвратить финансовый кризис и безработицу, научит жить в рамках минимальных бюджетов и защищать свои права в отношениях с работодателем, расскажет, как прокачать свой мозг и научить его учиться, как создавать себе опоры и находить новые возможности для развития даже во время кризиса», — рассказывает Ольга Сердюк, программный директор Фонда Елены Пинчук.

Лекция «Когда вы взрослые дети»

Послушайте советы Александра Белоуса, кандидата психологических наук, доцента кафедры общей психологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, по взаимодействию с пожилыми родителями. Мы знаем, что люди третьего возраста не только наиболее уязвимы к COVID-19, но и требуют особого отношения. Во время лекции мы поговорим о том, как:

правильно коммуницировать с пожилыми родителями;

заботиться о родителях, живущих на расстоянии;

комфортно находиться на карантине вместе с родителями;

быть уверенным, что твои родители в безопасности.

Лекция «Изоляция: испытание подростками»

Послушайте советы Виктора Комаренко, физиолога, кандидата биологических наук, доцента и соучредителя нейротехнологической и образовательной компании BEEHIVEOR. Поговорим о том, как взаимодействовать с подростками, которые остро воспринимают временные ограничения, как найти к ним подход, как мотивировать к онлайн-обучению, но при этом ограничить время, которое дети проводят в гаджетах.

Лекция «Как поговорить с ребенком о том, что происходит»

Виктория Любаревич-Торхова, нейропсихолог когнитивного развития, психотерапевт (КПТ) для взрослых и детей, в рамках онлайн-лекции «Как поговорить с ребенком о том, что происходит» даст рекомендации о том, как правильно объяснить ребенку правила безопасности и ограничения, как его успокоить и договориться о рабочем времени для родителей, работающих из дома, и многое другое.

Лекции «Доступное IT: онлайн и без профильного диплома» совместно с Еленой Шараевской, руководителем IT-компании IQusion, Международного объединения Intecracy Group поговорим о том, как получить образование онлайн и увеличить свои доходы, предоставляя услуги дистанционно. Если вам кажется, что в сферу IT можно попасть, только имея специализированное высшее образование, во время лекции мы развенчаем этот миф. На примерах докажем, как обычные люди преуспели в сфере IT.

Лекция «Декрет VS карантин»

Как правильно воспользоваться новыми обстоятельствами жизни, и что похожего в пребывании в декрете и в изоляции, расскажет Алена Бондаренко, основательница проекта Alwaysbusymama и организатор мероприятия MAMA SUMMIT, во время своей лекции «Декрет vs карантин»

Лекция «Правовые отношения с работодателем»

Какие права и обязанности имеют работники и работодатели? Как регулировать деловые отношения во время карантина? Как разобраться, не нарушают ли ваши права, и как их отстаивать? Разберемся вместе с адвокатом Татьяной Козаченко в рамках курса «Я смогу! COVID-19 response»

Лекция «Работа из дома: как держать баланс и не потерять здравый смысл»

Ольга Филиппова — инженер, проживает в Берлине и работает в сфере разработки компьютерных программ более 10 лет. Также она соучредитель и технический директор студии онлайн-образования EdEra, находящейся в Киеве. С командой Оля работает на расстоянии, поэтому так называемый home office для нее не новость. Более того, запустив технический стартап, разрабатывающий программное решение для корпоративного обучения, Оля вообще ни дня не работала в офисе. В частности, из-за коронавируса, а еще из-за того, что офиса пока нет.

Лекция «Жизнь без бюджета — новый вызов человечеству»

Елена Макеева ― сертифицированный аудитор и налоговый консультант, председатель совета директоров аудиторской фирмы «Аксенова и партнеры» GGI, заместитель министра финансов Украины (2015 ― 2016 гг.). Она расскажет, как управлять личными финансами в условиях неопределенности, как подстроиться к парадигме «от сбережений к поиску новых источников заработка», как создать финансовую подушку. Также лектор даст советы, как переосмыслить жизненные убеждения и как жить slow life на карантине. Поэтому выбирайте удобный для вас канал и учитесь идти быстро и быть занятым!

Лекция «Как понять свой мозг»

Наталья Кадя — нейроисследователь, одна из лучших HR-директоров Украины, сертифицированный коуч (Erickson University International (ICF)), тренер и автор учебных программ по организационному развитию, преподаватель Lviv Business School, автор проекта Learning 2 Learn Diary. Вместе с Натальей будем учиться, как понимать свой мозг, как вести партнерские взаимоотношения с ним в стрессовых ситуациях и во время перемен, как строить новые привычки и тренировать «мышцы» мозга. 21 день считается достаточным периодом для формирования и закрепления новой привычки, и мы уже должны были бы привыкнуть к карантинным будням. Но контекст, в котором мы оказались, спровоцировал большое сопротивление изменениям. Лектор расскажет, как правильно учиться, даже если ты уже взрослый.

Лекция «Создай себе опоры»

Вместе с Юноной Лотоцкой, ученым и психологом, автором «Теории 10-ти выборов: психология успеха и неудачи», мы научимся:

находить ресурс, скрытый даже от самих себя;

изучать основы нашего сознания и создавать настоящие опоры;

правильно расставлять приоритеты и избавляться от лишнего;

создавать собственное поле силы;

использовать время и возможности для собственного квантового скачка.