Проєкт «Я зможу! COVID-19 response» Фонду Олени Пінчук: 10 лекцій освітнього курсу

Проєкт «Я зможу!» Фонду Олени Пінчук не міг залишатися осторонь епідемії COVID-19, саме тому розробив спеціальний цикл лекцій, який буде корисним під час карантину і навіть після. Організатори запросили найкращих експертів дати практичні поради, як запобігти фінансовій кризі та безробіттю. У рамках курсу буде порушено питання про можливості мозку та вправи для його тренування, про актуальні професії, які можна здобути онлайн і в подальшому працювати дистанційно, про юридичні аспекти відносин між працівником та роботодавцем, про нові можливості для реалізації, які відкриваються перед людиною в період кризи чи вимушеної ізоляції.

«У відповідь на епідемію COVID-19 проєкт “Я зможу!” розробив спеціальний цикл лекцій, що має на меті полегшити емоційний стан у час невизначеності, зменшити рівень стресу, навчити вибудовувати стосунки з членами родини, спокійно сприймати обставини і вчасно реагувати на зміни. Курс “Я зможу! COVID-19 response” містить 10 лекцій найкращих українських експертів, які не втрачають своєї актуальності навіть поза межами карантину. Команда лекторів, що складається з психологів, фінансового та юридичного консультантів, нейродослідниці, експертів, що реалізують онлайн проєкти в різних сферах, дасть практичні поради, які допоможуть запобігти фінансовій кризі та безробіттю, навчить жити в рамках мінімальних бюджетів та захищати власні права у відносинах з роботодавцем, розкаже, як прокачати свій мозок і навчити його вчитися, як створювати собі опори та знаходити нові можливості для розвитку навіть під час кризи», — розповідає Ольга Сердюк, програмна директорка Фонду Олени Пінчук.

Лекція «Коли ви дорослі діти»

Послухайте поради Олександра Білоуса, кандидата психологічних наук, доцента кафедри загальної психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, щодо взаємодії з літніми батьками. Ми знаємо, що люди третього віку не лише найбільш уразливі до COVID-19, але й потребують особливого ставлення. Під час лекції ми поговоримо про те, як:

правильно комунікувати з літніми батьками;

піклуватися про батьків, що живуть на відстані;

комфортно перебувати на карантині разом з батьками;

бути впевненим, що твої батьки в безпеці.

Лекція «Ізоляція: випробування підлітками»

Послухайте поради Віктора Комаренка, фізіолога, кандидата біологічних наук, доцента та співзасновника нейротехнологічної та освітньої компанії BEEHIVEOR. Поговоримо про те, як взаємодіяти з підлітками, які найгостріше сприймають тимчасові обмеження, як знайти до них підхід, як мотивувати до онлайн-навчання, але при цьому обмежити час, який діти проводять у ґаджетах.

Лекція «Як поговорити з дитиною про те, що відбувається»

Вікторія Любаревич-Торхова, нейропсихолог когнітивного розвитку, психотерапевт (КПТ) для дорослих та дітей, у рамках онлайн-лекції «Як поговорити з дитиною про те, що відбувається» дає рекомендації про те, як правильно пояснити дитині правила безпеки та обмеження, як її заспокоїти, як домовитися про робочий час для батьків, що працюють з дому, та багато іншого.

Лекції «Доступне IT: онлайн та без профільного диплома» разом з Оленою Шараєвською, керівницею IT-компанії IQusion, Міжнародного об`єднання Intecracy Group поговоримо про те, як здобути освіту онлайн та збільшити свої прибутки, надаючи послуги дистанційно. Якщо вам здається, що в сферу IT можна потрапити, лише маючи спеціалізовану вищу освіту, в лекції ми розвінчаємо цей міф. На життєвих прикладах доведемо, як звичайні люди досягли успіху в сфері IT.

Лекція «Декрет vs карантин»

Як правильно скористатися новими обставинами життя і що схожого в перебуванні в декреті та в ізоляції, розповість Альона Бондаренко, засновниця проєкту Alwaysbusymama та організаторка заходу MAMA SUMMIT, під час своєї лекції «Декрет vs карантин»

Лекція «Правові відносини з роботодавцем»

Які права і обов’язки мають працівники та работодавці? Як регулювати ділові відносини під час карантину? Як розібратися, чи не порушують ваші права, і як їх обстоювати? Про це розповість адвокатеса Тетяна Козаченко в рамках курсу «Я зможу! COVID-19 response»

Лекція «Робота з дому: як тримати баланс і не втратити здоровий глузд»

Ольга Філіпова – інженерка, проживає в Берліні та працює у сфері розробки комп’ютерних програм понад 10 років. Також вона співзасновниця й технічна директорка студії онлайн-освіти EdEra, що розміщена в Києві. З командою Оля працює на відстані, тому так званий home office для неї не новина. Більше того, запустивши технічний стартап, що розробляє програмне рішення для корпоративного навчання, Оля взагалі жодного дня не працювала в офісі. Зокрема, через коронавірус, а ще через те, що офісу поки що немає.

Лекція «Життя без бюджету – новий виклик людству»

Олена Макеєва ― сертифікована аудиторка і податкова консультанка, голова ради директорів аудиторської фірми «Аксьонова та партнери» GGI, заступниця міністра фінансів України (2015 ― 2016 рр). Вона розповість, як управляти особистими фінансами в умовах невизначеності, як прилаштуватися до парадигми «від заощаджень до пошуку нових джерел заробітку», як створити фінансову подушку. Також лекторка дасть поради, як переосмислити життєві переконання та як жити slow life на карантині. Тож обирайте зручний для вас канал і вчіться йти швидко та бути зайнятим!

Лекція «Як зрозуміти свій мозок»

Наталія Кадя ― нейродослідниця, одна з найкращих HR- директорок України, сертифікований коуч (Erickson University International (ICF), тренерка та авторка навчальних програм із організаційного розвитку, викладачка Lviv Business School, авторка проєкту Learning 2 Learn Diary. Разом з Наталією будемо вчитися, як розуміти свій мозок, як партнерувати з ним у стресових ситуаціях та під час змін, як будувати нові звички і тренувати «м’язи» мозку. 21 день вважається достатнім періодом для формування і закріплення нової звички, і ми вже мали би звикнути до карантинних буднів. Але контекст, у якому ми опинилися, спровокував великий спротив до змін. Лекторка навчає, як правильно вчитися, навіть якщо ти вже дорослий.

Лекція «Створи собі опори»

Юнона Лотоцька, науковиця та психологиня, авторка «Теорії 10-ти виборів: психологія успіху та невдачі», навчатиме:

знаходити ресурс, прихований навіть від самих себе;

вивчати підвали своєї свідомості і створювати справжні опори;

правильно ставити пріоритети і позбавлятися зайвого;

створювати власне поле сили;

використовувати час і можливості для власного квантового стрибка.