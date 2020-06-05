Гороскоп на 6 июня 2020 года от экстрасенсов СТБ
Что сулят звезды сегодня? Все знаки зодиака могут прочитать свой гороскоп на 6 июня 2020 года от экстрасенсов СТБ и примерно ориентироваться в грядущем дне. Кому не стоит волноваться зря? А кому время посетить врача или стоматолога? Больше — в гороскопе!
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Овен
Возьмите под контроль свои эмоции. Утром может появиться незапланированная работа, но вы с ней быстро справитесь. Позвоните также своим родственникам, спросите, как обстоят их дела.
Телец
Настройте себя на романтический лад. Последнее время вы много анализируете, обдумываете и контролируете. Куда подевалась ваша влюбленность, легкость и очарование?
Близнецы
Сегодня вам предстоит спешка. И это не о том случае, когда вы можете кого-то насмешить. 6 июня и правда нужно быть оперативным, чтобы везде преуспеть!
Рак
У Раков все стабильно. А стабильность — это признак профессионализма. Поэтому если вдруг что-то пойдет не по плану, вы можете очень быстро впасть в панику и потерять контроль за всем происходящим.
Лев
Вы сегодня будете спокойны, как настоящий лев, который прилег в теньке отдохнуть. Даже то, что вчера могло вас вывести из себя, сегодня не заденет ваших чувств. Это прекрасная возможность пойти на контакт с теми, с кем давно хотели бы наладить отношения.
Дева
Сегодня важно усвоить правильный урок, который вам преподнесла жизнь. Не воспринимайте все в штыки.
Весы
Постарайтесь сохранять спокойствие в течение всего дня, иначе рискуете оказаться в неловком положении.
Скорпион
Рутина выводит вас из себя. Скорпионам сегодня жизнь показывает светлые стороны. Используйте все ресурсы, чтобы сохранить лучшее подольше.
Стрелец
Стрельцам пора позаботиться о своем самочувствии. Поход к стоматологу откладывается не первый раз. Звезды рекомендуют браться за обследования и плановые диагностики.
Козерог
Посвятите свободное время своему хобби. Творчество сидит в вашей душе и просится наружу. Вы же давно хотели проявить свои навыки и поделиться ими с близкими. Дерзайте!
Водолей
Вам предстоит деловая встреча, но вы не уверены в своих силах? Не сомневайтесь в себе, все пройдет идеально!
Рыбы
Ваши поступки контролируются сегодня звездами. Любое решение, принятое сегодня, аукнется вам завтра!