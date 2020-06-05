Що обіцяють зірки сьогодні? Усі знаки зодіаку можуть прочитати свій гороскоп на 6 червня 2020 року від екстрасенсів СТБ і приблизно орієнтуватися в прийдешньому дні. Кому не варто хвилюватися даремно? А кому час відвідати лікаря або стоматолога? Більше — в гороскопі!

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Овен

Візьміть під контроль свої емоції. Вранці може з’явитися незапланована робота, але ви з нею швидко впораєтеся. Зателефонуйте також своїм родичам, запитайте, як їхні справи.

Телець

Налаштуйте себе на романтичний лад. Останнім часом ви багато аналізуєте, обмірковуєте і контролюєте. Куди поділися ваші закоханість, легкість і чарівність?

Близнюки

Сьогодні вам доведеться поспішати. І це не про той випадок, коли ви можете когось насмішити. 6 червня справді потрібно бути оперативним, щоб у всьому досягти успіху!

Рак

У Раків усе стабільно. А стабільність — це ознака професіоналізму. Тому якщо раптом щось піде не за планом, ви можете дуже швидко впасти в паніку і втратити контроль за всім, що відбувається.

Лев

Ви сьогодні будете спокійні, як справжній лев, що приліг у затінку відпочити. Навіть те, що вчора могло вас роздратувати, сьогодні не зачепить ваших почуттів. Це чудова можливість піти на контакт із тими, з ким давно хотіли б налагодити стосунки.

Діва

Сьогодні важливо засвоїти правильний урок, який вам піднесло життя. Не сприймайте все досить різко.

Терези

Постарайтеся зберігати спокій протягом усього дня, інакше ризикуєте опинитися в незручному становищі.

Скорпіон

Рутина виводить вас із себе. Скорпіонам сьогодні життя показує світлі сторони. Використовуйте всі ресурси, щоб зберегти найкраще на довше.

Стрілець

Стрільцям час подбати про своє самопочуття. Похід до стоматолога відкладається не вперше. Зірки рекомендують братися за обстеження і планові діагностики.

Козеріг

Присвятіть вільний час своєму хобі. Творчість сидить у вашій душі і проситься назовні. Ви ж давно хотіли проявити свої навички та поділитися ними з близькими.

Водолій

На вас чекає ділова зустріч, але ви не впевнені в своїх силах? Не сумнівайтеся в собі, все пройде ідеально!

Риби

Ваші вчинки в цей день контролюються зірками. Будь-яке рішення, ухвалене сьогодні, відгукнеться вам завтра!

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