Сегодня, 12 мая, в эфир телеканала СТБ вышел 24 выпуск психологического реалити «Супермама». Дмитрий Карпачев оценил методы воспитания мамы трех принцесс Марго. Ее дочери — практически погодки. И часто сообща закатывают своей маме истерики. Как правильно себя вести, когда дети капризничают? Об этом читайте в нашем материале.

Больше по теме: Нужно ли заставлять ребенка ходить на кружки: советы Дмитрия Карпачева

Эксперт по вопросам детской возрастной психологии считает, что детские капризы и истерики — обычное явление. Особенно когда в доме не один ребенок, а несколько.

«В многодетных семьях часто бывает, что истерику одного ребенка подхватывают остальные».

Дмитрий Карпачев считает, что для того, чтобы погасить такие капризы, нужно следовать четкому алгоритму действий.

«Детей нужно развести по разным комнатам, чтобы они не заражались негативными эмоциями друг от друга. Потом мама должна дать понять детям, что на истерику она не будет реагировать, а будет общаться лишь тогда, когда ребенок успокоится».

И главное, действия во время истерики должны быть одинаковые. Только так дети поймут, что в таком поведении нет смысла, а лучше — сразу поговорить.

Больше советов о воспитании детей — с понедельника по четверг в 18:15 в новом проекте «Супермама».

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ