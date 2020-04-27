Гороскоп на 28 апреля 2020 года расскажет, что приготовили звезды для каждого знака зодиака. Как правильно себя вести и не ошибиться во время принятия решений? Читайте гороскоп на 28 апреля от экстрасенсов СТБ!

Овен

Сегодня у Овнов энергия бьет ключом. Ваша улыбка может поднять настроение всем вокруг. Но не теряйте бдительности. Кто-то из близких нуждается в вашей психологической поддержке.

Телец

Тельцам сегодня стоит задуматься о будущем. Подумайте над сменой рода деятельности. В этом нет ничего плохого. Главное — подготовиться к изменениям и обдумать план действий.

Близнецы

Сегодняшний день приготовил много позитивных эмоций для Близнецов. С поставленными задачами вы сможете легко справиться. Уже вечером вас ждет приятный сюрприз от близкого человека.

Рак

В скором времени Раков ждет заслуженный отдых. Трудности скоро пройдут. Просто немного потерпите и побалуйте себя чем-то вкусным.

Лев

Сегодня Львы могут чувствовать себя одиноко. Не поддавайтесь грусти и гоните прочь подобные мысли. Созвонитесь с родителями, они наверняка подберут слова, которые поднимут вам настроение.

Дева

Этот день не приготовил для Дев никаких особых поворотов судьбы. Вам под силу превратить даже самый обычный день в особенный. Делайте то, что нравится, и просто наслаждайтесь жизнью.

Весы

Сегодня Весам стоит сидеть дома, но не в одиночестве. Соберите друзей у себя или же созвонитесь с ними по видеосвязи. Идеальным вариантом отдыха может стать совместный онлайн-просмотр фильма с любимым напитком в руках.

Скорпион

Скорпионам сегодня стоит оптимизировать график так, чтобы вечер был свободен. Постарайтесь все нерешенные вопросы перенести на завтра. А сегодняшний вечер проведите со своей семьей. Они скучают.

Стрелец

Стрельцам сегодня стоит обратить внимание на здоровье. Из-за сильной усталости ваш иммунитет ослаб. Постарайтесь минимизировать нагрузку и больше отдыхать.

Козерог

Сегодня Козерогам лучше сбавить обороты в своей деятельности. Работа от вас никуда не убежит. Проведите вечер с близкими или же устройте семейный ужин.

Водолей

Водолеям звезды советуют сегодня быть более взвешенными. Хорошенько подумайте, прежде чем что-то сказать или сделать. Не принимайте поспешных решений.

Рыбы

Перемены в жизни Рыб уже рядом. Помните, что позитивное мышление – ваш ключ к успеху. Поэтому творите добро, и оно к вам обязательно вернется.

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