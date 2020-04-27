Гороскоп на 28 квітня 2020 року розповість, що приготували зірки для кожного знака зодіаку. Як правильно поводитися та не помилитися під час ухвалення рішень? Читайте гороскоп на 28 квітня від екстрасенсів СТБ!

Овен

Сьогодні у Овнів енергія б’є ключем. Ваша усмішка може підняти настрій усім навколо. Але не втрачайте пильності. Хтось із близьких потребує вашої психологічної підтримки.

Телець

Тельцям сьогодні варто задуматися про майбутнє. Подумайте над зміною роду діяльності. У цьому немає нічого поганого. Головне — підготуватися до змін і обдумати план дій.

Близнюки

Сьогоднішній день приготував багато позитивних емоцій для Близнюків. З поставленими завданнями ви зможете легко впоратися. Уже ввечері на вас чекає приємний сюрприз від близької людини.

Рак

Незабаром на Раків чекає заслужений відпочинок. Труднощі скоро минуть. Просто трохи потерпіть. Побалуйте себе чимось смачним.

Лев

Сьогодні Леви можуть почуватися самотніми. Не піддавайтеся смутку і женіть геть подібні думки. Зателефонуйте батькам, вони напевно доберуть слова, які піднімуть вам настрій.

Діва

Сьогоднішній день не приготував для Дів ніяких особливих поворотів долі. Вам під силу перетворити навіть звичайнісінький день на особливий. Робіть те, що подобається, і просто насолоджуйтеся життям.

Терези

Сьогодні Терезам варто сидіти вдома, але не на самоті. Зберіть друзів або ж сконтактуйте з ними по відеозв’язку. Ідеальним варіантом відпочинку може стати спільний онлайн-перегляд фільму з улюбленим напоєм у руках.

Скорпіон

Скорпіонам сьогодні варто оптимізувати графік так, щоб вечір був вільний. Постарайтеся всі невирішені питання перенести на завтра. А сьогоднішній вечір проведіть зі своєю сім’єю. Вони сумують.

Стрілець

Стрільцям сьогодні потрібно звернути увагу на здоров’я. Через сильну втому ваш імунітет ослаб. Постарайтеся мінімізувати навантаження і більше відпочивати.

Козеріг

Козерогам зірки радять зменшити оберти у своїй діяльності. Робота від вас нікуди не втече. Проведіть вечір з близькими або ж влаштуйте сімейну вечерю.

Водолій

Сьогодні Водоліям варто бути більш поміркованими. Гарненько подумайте перед тим, як щось сказати або зробити. Не ухвалюйте рішень зопалу.

Риби

Зміни в житті Риб уже поруч, але якими вони будуть — залежить тільки від вас. Пам’ятайте, що позитивне мислення – ваш ключ до успіху. Тому творіть добро, і воно до вас обов’язково повернеться.

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