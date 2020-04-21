Сегодня, 21 апреля, в эфир телеканала СТБ вышел 10 выпуск нового психологического реалити «Супермама». Дмитрий Карпачев оценил методы воспитания королевы красоты и бодипозитива Даши, которая с детства приучает своих дочь и сына к самостоятельности. Подробнее читайте в материале.

В 10 выпуске проекта «Супермама» Дмитрий Карпачев оценил методы воспитания модели плюс-сайз Даши. Во время просмотра выпуска, как заявил сам эксперт по вопросам детской возрастной психологии, у него сложилось впечатление, что Даша немного забросила воспитание своей младшей дочери. Как следствие ‒ Маша жестоко обращается с домашней птицей, в 6 лет пробовала курить и время от времени врет. По мнению Дмитрия Карпачева, девочка так поступает, потому что ей не хватает внимания, и таким образом она пытается его привлечь. К тому же в семье частенько случаются скандалы, которые происходят на глазах у детей.

«Бурная жизнь и частые ссоры родителей ‒ одна из причин, почему Маша врет и дерется. Она считает это нормой. Чтобы избежать подобных ситуаций, нельзя ссориться при детях, особенно, если у вас бурный характер».

Также Дмитрий Карпачев считает, что отчасти Маша врет не со зла.

«Врать могут дети, которые обладают хорошей фантазией и хотят быть в центре внимания. Для того, чтобы решить данный вопрос, нужно отдать ребенка в театральную студию, в то место, где он может направить свою энергию в позитивное русло».

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Больше советов о воспитании детей смотрите с понедельника по четверг в 18:00 в новом проекте «Супермама».

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