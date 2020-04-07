Гороскоп на 8 апреля 2020 года расскажет, что прогнозируют звезды на среду. К чему стоит приготовиться, а чего лучше избегать каждому знаку зодиака? Подробнее читайте в гороскопе на 8 апреля 2020 года от экспертов проекта «Следствие ведут экстрасенсы».

Овны

Овну в среду легче обычного будут даваться дела, требующие пристального внимания и терпения. А вот в эмоциях все будет не так безоблачно. Этот день так же мало подходит для романтики, как бухгалтерский отчет для признания в любви! К сожалению, Овну основательно будет мешать обострившаяся раздражительность. Не дайте этому чувству испортить вам день. И побольше улыбайтесь!

Тельцы

Телец может испытать странное желание продемонстрировать окружающим свои качества. Мысли о том, что его таланты остались недооцененными, раз за разом будут портить Тельцу настроение. Конечно, пожалеть себя иногда бывает приятно, но все же постарайтесь не перегибать палку. На самом деле все совсем не так уж и плохо!

Близнецы

Близнецам все свободное время лучше провести дома. А еще лучше — побыть самим или в кругу самых близких людей. Не выходите в магазины! Иначе у Близнецов сегодня то и дело могут возникать досадные недоразумения, провоцируя множество обид и огорчений. А вот домашние дела или хорошая книга в свободное время отвлекут их и создадут благоприятный фон.

Раки

Неосторожное поведение Рака может стать источником великого множества обид и конфликтов. В первую очередь, причиной этого может быть излишняя разговорчивость или неуместное чувство юмора. Если ссоры с окружающими не входят в его текущие планы, Раку придется следить за своими словами.

Львы

Мысли Льва в среду будут часто вращаться вокруг денег и финансового благополучия, вплоть до того, что он рискует зациклиться на этой теме. Постарайтесь поменьше акцентировать на этом. Даже если денег у Льва действительно немного, не надо забывать, что много их вообще никогда не бывает. Сколько бы их ни было, все равно на что-то и не хватит. Так стоит ли расстраиваться?

Девы

Вот уж что сегодня нисколько не будет волновать Деву, так это чужое мнение! Дева будет настолько погружена в свои собственные планы, что заметить чьи-либо возражения просто не сможет. А зря: иногда и от окружающих можно услышать полезную подсказку. И вообще для Девы сегодня лучше не вступать в споры: обид будет много, а толку ноль.

Весы

Сегодня кто-то из окружающих попытается эксплуатировать милосердие Весов! Милосердие же, как назло, у Весов в этот день обострится. Так что у всех желающих есть шансы поиграть на тонких струнах их чувствительной души. Если вы не хотите почувствовать на своей шее чей-то суровый хомут, старайтесь немного критичнее относиться к слезным просьбам о помощи.

Скорпионы

Скорпион весь день проведет в своем внутреннем мире. Впрочем, этот мир будет весьма привлекателен и наполнен множеством феерических красок и образов. В такие дни хорошо помечтать, заняться каким-то творчеством, посидеть в уютном кресле с книжкой в руках… А еще лучше — пригласить в этот свой маленький мир еще кого-то, чтобы не было так одиноко!

Стрельцы

С самого утра Стрелец рискует с головой уйти в решение своих текущих вопросов. И совсем не обязательно, что эти вопросы будут серьезными и важными. Любая мелкая проблема может захватить внимание Стрельца настолько, что покажется грандиозной проблемой! Если не хотите посвятить весь день пустякам, постарайтесь придавать им поменьше значения.

Козероги

Козерог рискует в полной мере ощутить на себе все прелести поговорки: «охота пуще неволи». Так что исход дня зависит исключительно от того, чем конкретно увлечется Козерог. Сегодня велик шанс потратить день на полнейшую ерунду, но если Козерог займется чем-то полезным, то способен добиться прекрасных результатов и занять полезностями всю среду!

Водолеи

У Водолея возникнет непреодолимый соблазн пожалеть себя. И неважно, если серьезных поводов для этого нет. Водолею достаточно даже маленькой обиды для того, чтобы в душе она выросла в грандиозную. Поддавшись этому порыву, Водолей рискует весь день провести в мрачном настроении. Нет, пожалеть себя, конечно, иногда бывает приятно, но не до такой же степени!

Рыбы

Рыбам самое время заняться накопившимися делами: их работоспособность и активность будут на высоте! Мысли в этот день будут работать быстрее и лучше, к тому же Рыбы почувствуют повышенную способность к концентрации внимания. А вот на окружающих лучше обращать внимание поменьше. У них свои дела и интересы, у Рыб — свои.

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