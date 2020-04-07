Гороскоп на 8 квітня 2020 року розповість, що прогнозують зірки на середу. До чого варто приготуватися, а чого краще уникати кожному знаку зодіаку? Детальніше читайте в гороскопі на 8 квітня 2020 року від експертів проєкту «Слідство ведуть екстрасенси».

Овни

Овнам в середу легше звичайного будуть даватися справи, що вимагають пильної уваги і терпіння. А ось в емоціях все буде не так безхмарно. Цей день так само мало підходить для романтики, як бухгалтерський звіт для визнання в любові! На жаль, Овнам грунтовно буде заважати дратівливість. Не дайте цьому почуттю зіпсувати вам день. і побільше посміхайтеся!

Тельці

Телець може випробувати дивне бажання продемонструвати оточуючим свої якості. Думки про те, що його таланти залишилися недооціненими, кожного разу будуть псувати Тельцю настрій. Звичайно, пожаліти себе іноді буває приємно, але все ж таки постарайтеся не перегинати палицю. Насправді, все зовсім не так вже й погано!

Близнюки

Близнюкам весь вільний час краще провести вдома. А ще краще – побути самим або в колі найближчих людей. Не виходьте в магазини! Інакше у Близнюків сьогодні можуть виникати прикрі непорозуміння, провокуючи безліч образ і прикрощів. А ось домашні справи або хороша книга у вільний час відвернуть їх і створять сприятливий фон.

Раки

Необережне поводження Рака може стати джерелом безлічі образ і конфліктів. В першу чергу, причиною цього може бути зайва балакучість чи недоречне почуття гумору. Якщо сварки з оточуючими не входять в його поточні плани, Раку доведеться стежити за своїми словами.

Леви

Думки Лева в середу будуть часто обертатися навколо грошей і фінансового благополуччя, аж до того, що він ризикує зациклитися на цій темі. Постарайтеся поменше акцентувати на цьому увагу. Навіть якщо грошей у Левадійсно трохи, не треба забувати, що багато їх взагалі ніколи не буває. Скільки б їх не було, все одно на щось і не вистачить. Так чи варто засмучуватися?

Діви

Ось вже що сьогодні анітрохи не буде хвилювати Діву, так це чужа думка! Діва буде настільки занурена в свої власні плани, що помітити будь-чиї заперечення просто не зможе. А дарма: іноді і від оточуючих можна почути корисну підказку. І взагалі для Діви сьогодні краще не вступати в суперечки: образ буде багато, а толку нуль.

Терези

Сьогодні хтось із оточуючих спробує експлуатувати милосердя Терезів! Милосердя ж, як на зло, у Терезів в цей день загостриться. Так що у всіх бажаючих є шанси пограти на тонких струнах їх чутливої ​​душі. Якщо ви не хочете відчути на своїй шиї чийсь суворий хомут, намагайтеся трохи критичніше ставитися до слізних прохань про допомогу.

Скорпіони

Скорпіон весь день проведе у своєму внутрішньому світі. Втім, цей світ буде дуже привабливий і наповнений безліччю феєричних фарб і образів. У такі дні добре помріяти, зайнятися якою творчістю, посидіти в затишному кріслі з книжкою в руках… А ще краще – запросити в цей свій маленький світ ще кого-то, щоб не було так самотньо!

Стрільці

З самого ранку Стрілець ризикує з головою піти в рішення своїх поточних питань. І зовсім не обов’язково, що ці питання будуть серйозними і важливими. Будь-яка дрібна проблема може захопити увагу Стрільця настільки, що здасться грандіозною проблемою! Якщо не хочете присвятити весь день дрібниці, постарайтеся надавати їм трохи менше значення.

Козероги

Козеріг ризикує повною мірою відчути на собі всі принади приказки: «полювання пущі неволі». Так що результат дня залежить виключно від того, чим конкретно захопиться Козеріг. Сьогодні великий шанс витратити день на цілковиту нісенітницю, але якщо Козеріг займеться чимось корисним, то здатний досягти чудових результатів і зайняти корисностями всю середу!

Водолії

У Водолія виникне нездоланна спокуса пожаліти себе. І неважливо, якщо серйозних приводів для цього немає. Водоліям досить навіть маленької образи для того, щоб в душі вона виросла в грандіозну. Піддавшись цьому пориву, Водолій ризикує весь день провести в похмурому настрої. Ні, пожаліти себе, звичайно, іноді буває приємно, але не до такої ж міри!

Риби

Рибам саме час зайнятися накопиченими справами: їх працездатність і активність будуть на висоті! Думки в цей день будуть працювати швидше і краще, до того ж Риби відчують підвищену здатність до концентрації уваги. А ось на оточуючих краще звертати увагу поменше. У них свої справи і інтереси, у Риб – свої.

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