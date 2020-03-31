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Когда печь пасхальные куличи на Пасху 2020

31.03.2020

Пасхальный кулич – традиционное блюдо святого праздника Пасхи 2020. Когда печь пасхальные куличи и как это делать правильно, рассказала победительница «Битвы экстрасенсов»-13, эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы», мольфарка Елена Стеценко. Stetsenko-640x407

Ясновидящая Елена Стеценко рассказала о таинстве приготовления пасхального кулича в ее семье.

В нашей семье пасхальные куличи всегда пекли и пекут только в Страстную пятницу – до 17 часов вечера! При приготовлении кулича я никогда не пользуюсь ножом, ведь тогда пасхальное тесто садится или трескается. Если что-то нужно порезать, это готовится накануне в четверг, например, режется лимон для глазури или готовится сахарная пудра.

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По словам мольфарки, к приготовлению куличей нужно относиться очень ответственно. Порой это может напоминать даже некий ритуал.

 Во время приготовления все домочадцы ходят на цыпочках, говорят шепотом, не смотрят телевизор и не играют в компьютерные игры! Но могут читать молитвы или Библию. Над приготовлением следует работать сообща: дочь помогает с приготовлением, сын красит яйца, остальные члены семьи собирают корзину. Когда куличи готовы, берем собранную корзину, накрываем полотенцем и идем в церковь, потому что в 18 часов начинается всенощная служба!

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Также Елена поделилась тем, как у нее в семье подходят к празднованию Пасхи.

После церкви мы идем в гости к семье, с которой будем праздновать. Там собираются все домашние – мама, сестра с мужем, племянники, мои дети, зять, родственники зятя. Заходим в дом, говорим три раза «Христос воскрес!».  Матери и отцы отвечают три раза «Воистину воскрес!» и приглашают к праздничному столу. Никто ничего не ест, пока не постучимся пасхальными яйцами и не разделим на каждого кулич. Первым кулич получает самый молодой, потом по старшинству. И только после того, как самый молодой первым вкушает яйцо и кулич, начинается празднование.

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